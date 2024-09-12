اتحاد الجودو يقف على استعدادات الأندية قبل انطلاقة الموسم

ضمن توجهات اتحاد الإمارات للجودو للوقوف على جاهزية الأندية للمشاركة خلال منافسات الموسم الجديد، والذي ينطلق السبت بمنافسات كأس الاتحاد قام وفد من الاتحاد بزيارة أندية خورفكان وكلباء والفجيرة للفنون القتالية، ووصف عيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو

ورئيس لجنة الأندية ومراكز الجودو في المنطقة الشمالية الجهود التي تبذلها أندية كلباء وخورفكان والفجيرة للفنون القتالية في استكشاف اللاعبين وتطوير مواهبهم الفنية والذهنية أنه مهد لنقلة نوعية قوية في تطور الجودو بين اللاعبين الجدد مؤكداً أنها خطوة مهمة ستوسع قائمة اللاعبين المميزين والقادرين على الوصول لمنصات التتويج ومنها الانضمام لمختلف المنتخبات الوطنية وبحسب الأعمار، جاء ذلك خلال زيارته لأندية خورفكان والفجيرة للفنون القتالية وكلباء.

وتابع عيسى بن هويدن: «توجهات مجلس إدارة الاتحاد التواصل مع جميع الأندية للتعرف على احتياجاتها ودعمها للتغلب على التحديات التي تصادفها لتمكينها من مواصلة خططها الداعمة للجودو في الإمارات». وأضاف: بحثنا مع الأندية مشاركتها في منافسات الموسم المقبل واستضافتها للبطولات التي سينظمها الاتحاد وأبدت استعدادها لذلك وبما يسهم بنجاح الموسم المقبل، مبيناً أن المكاسب المتحققة تترجم رؤية الاتحاد الساعية لبناء منتخبات قوية في الأعمار السنية.

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