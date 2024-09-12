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صفقة كبيرة على بنك المشرق في سوق دبي بـ87.55 مليون درهم

9/12/2024 9:24:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهد سوق دبي المالي، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم بنك المشرق.

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على عدد 437.8 ألف سهم بقيمة 87.55 مليون درهم بسعر تنفيذ 200 درهم للسهم الواحد.

وبنهاية الجلسة، قفز سهم «الاستشارات المالية الدولية» بالحد الأقصى عند 6.7 دراهم، ليقود ارتفاعات 30 سهماً
بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 45.55 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ34.93 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» جاذباً 34.9 مليون درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم الأسمنت الوطنية 10.6%، وأجيليتي للمخازن 4.5%، والوطنية الدولية القابضة 3.5%، وإعمار للتطوير 0.58%، ودبي الإسلامي 0.33%.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.

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