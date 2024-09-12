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أندية الإمارات.. أسبوع حافل بالمواجهات الكروية في آسيا

9/12/2024 9:24:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستهل الأندية ممثلة كرة القدم الإماراتية، مشاركاتها في البطولات الآسيوية، الأسبوع المقبل، الذي يشهد إقامة 4 مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وأبطال آسيا 2.

ويشارك ناديا العين والوصل في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في حين يشارك ناديا شباب الأهلي والشارقة في بطولة دوري أبطال آسيا 2، وذلك وفق التعديلات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على بطولاته وتقسيمهم إلى 3 بطولات.

ويخوض كل فريق في هذه المرحلة من "أبطال النخبة" 4 مباريات على أرضه و4 مباريات خارج ملعبه، في مواجهة 8 أندية مختلفة.

ويستهل فريق العين، حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، مشواره في بطولة النخبة على ملعبه بإستاد هزاع بن زايد، يوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري، بمواجهة فريق السد القطري.

ويحل فريق الوصل، بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، ضيفاً على باختاكور الأوزباكستاني، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، ضمن ذات البطولة.

وفي "أبطال آسيا 2" ستقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، في الفترة من 17 سبتمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، حيث يتنافس 16 فريقا، في غرب القارة، في 4 مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ 16، الذي تقام منافساته في شهر فبراير 2025.

وفي المجموعة الثالثة يحل الشارقة ضيفاً على فريق استقلال دوشنبه، من طاجيكستان، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، في حين يستضيف شباب الأهلي، في المجموعة الرابعة، فريق الحسين آربد الأردني، على أرضه يوم الأربعاء 18 سبتمبر الجاري.

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