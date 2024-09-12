بينتانكور في مأزق.. تصريحات مزعجة تضعه في مواجهة العقوبات

وجهت رابطة الإنكليزي الخميس اتهاما للاعب وسط توتنهام الأوروغوياني رودريغو بينتانكور بانتهاك قواعد السلوك، بسبب تصريح له اعتبر مسيئا لزميله في الفريق الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين.

وسُئل الدولي الأوروغوياني في حزيران/يونيو الماضي من قبل مقدم أحد البرامج على قناة "كانال 10" عن قميص لسون فأجاب مازحا "سوني؟ قد يكون ايضا أحد أقرباء سوني لأنّ جميعهم متشابهون".

وقالت منظمة "Kick It Out" الخيرية البريطانية لمكافحة التمييز إنها تلقت "عددا كبيرا" من الشكاوى حيال تعليق بينتانكور.

واعتذر اللاعب الأوروغوياني من زميله الدولي الكوري الجنوبي الذي اعتبر بدوره أنّ بينتانكور "ارتكب خطأ".

وذكرت رابطة الدوري في بيان أن بينتانكور اتُهم بانتهاك قواعده بما يخص مقابلته الإعلامية.

وجاء في البيان "يُزعم أن لاعب وسط توتنهام انتهك القاعدة، إي 3.1، من قواعد رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، حيث تصرف بطريقة غير لائقة واستخدم كلمات مسيئة ومهينة وأساء إلى سمعة اللعبة".

ولدى بينتانكور مهلة حتى 19 الحالي من أجل الإفادة بجواب حول التهمة الموجهة اليه.

وسبق أن تم إيقاف مهاجم مانشستر يونايتد السابق ومواطن بينتانكور، إدينسون كافاني لمدة ثلاث مباريات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني (130 ألف دولار) في عام 2020 لاستخدامه المصطلح الإسباني "نيغريتو" (شخص أسود صغير) في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.