703 شهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول 2023

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستعمريه إلى 703 شهداء، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة في بيان مقتضب اليوم الخميس، أن من بين الشهداء 159 طفلا، و10 نساء، و9 مسنين، إضافة إلى تسجيل أكثر من 5700 مصاب في الفترة ذاتها.

فيما خلّف العدوان على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، 41,118 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، و95,125 مصابا، كما لا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.