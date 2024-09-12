الصحة للمواطنين بعد وقف تأمين عافية ملتزمون بتوفير كافة خدمات الرعاية الصحية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة لتنصلها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية
إقامة دعوى قضائية ضدها للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة
حريصون على تقديم خدماتنا بسهولة ويسر وفق معايير الجودة والسلامة
عبدالكريم العبدالله
أعلنت وزارة الصحة فسخ التعاقد مع شركة «عافية» وبالتالي وقف التأمين الصحي اعتبارا من اليوم.
وقالت الوزارة في بيان: "بالإشارة إلى قانون رقم 114 لسنة 2014، في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، والقانون رقم 71 لسنة 2023 في شأن إضافة شرائح جديدة للخدمات التأمينية، ونظراً لعدم قدرة الشركة المنفذة للتأمين على الالتزام بمتطلبات تمديد عقد (عافية 3) ورفض الشركة الالتزام بالاستمرار بذات الشروط والأسعار السابقة دون زيادة، وامتناعها عن مسؤوليتها التعاقدية وكذلك إخلاء الشركة المنفذة للعقد لمسؤوليتها عن نقص الغطاء التأميني والضمانات من قبل معيدي التأمين، قامت وزارة الصحة بمخاطبة الجهات القانونية والمختصة في البلاد، ومنها "الفتوى والتشريع" لبيان الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال تنصل الشركة من التزاماتها التعاقدية، ورفضها لمتطلبات تمديد العقد بالمخالفة لأحكام العقد المبرم.
واضافت : وبناءً عليه، اضطرت الوزارة إلى فسخ التعاقد مع الشركة المتعاقد معها مما يترتب عليه تَوَقُّف خدمات التأمين الصحي (عافية) اعتبارًا من
اليوم 12 سبتمبر.
وتابعت: هذا وسوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة المعنية، ومنها إقامة دعوى قضائية، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، إضافة إلى تفعيل كافة البنود الجزائية المنصوص عليها في العقد.
واكدت وزارة الصحة للمواطنين الكرام، والإخوان والأخوات الذين شملتهم خدمات التأمين الصحي عافية، على التزامها بتوفير كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية لهم، سواء التشخيصية منها والعلاجية والتأهيلية في جميع منشآتها الصحية، وتلتزم بتقديم الأولوية لهم، و لكافة الفئات المستحقة، مع الالتزام بالنصوص التشريعية المعمول بها في البلاد.
وشددت الوزارة حرصها على تقديم كافة خدماتها الشاملة وفق معايير الجودة والسلامة، وضمان الوصول إليها بسهولة ويسر.
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