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الصحة للمواطنين بعد وقف تأمين عافية ملتزمون بتوفير كافة خدمات الرعاية الصحية

9/12/2024 7:21:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة لتنصلها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية
  • إقامة دعوى قضائية ضدها للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة
  • حريصون على تقديم خدماتنا بسهولة ويسر وفق معايير الجودة والسلامة


عبدالكريم العبدالله

أعلنت وزارة الصحة فسخ التعاقد مع شركة «عافية» وبالتالي وقف التأمين الصحي اعتبارا من اليوم.

وقالت الوزارة في بيان: "بالإشارة إلى قانون رقم 114 لسنة 2014، في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، والقانون رقم 71 لسنة 2023 في شأن إضافة شرائح جديدة للخدمات التأمينية، ونظراً لعدم قدرة الشركة المنفذة للتأمين على الالتزام بمتطلبات تمديد عقد (عافية 3) ورفض الشركة الالتزام بالاستمرار بذات الشروط والأسعار السابقة دون زيادة، وامتناعها عن مسؤوليتها التعاقدية وكذلك إخلاء الشركة المنفذة للعقد لمسؤوليتها عن نقص الغطاء التأميني والضمانات من قبل معيدي التأمين، قامت وزارة الصحة بمخاطبة الجهات القانونية والمختصة في البلاد، ومنها "الفتوى والتشريع" لبيان الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال تنصل الشركة من التزاماتها التعاقدية، ورفضها لمتطلبات تمديد العقد بالمخالفة لأحكام العقد المبرم.

واضافت : وبناءً عليه، اضطرت الوزارة إلى فسخ التعاقد مع الشركة المتعاقد معها مما يترتب عليه تَوَقُّف خدمات التأمين الصحي (عافية) اعتبارًا من
اليوم 12 سبتمبر.

وتابعت: هذا وسوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة المعنية، ومنها إقامة دعوى قضائية، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، إضافة إلى تفعيل كافة البنود الجزائية المنصوص عليها في العقد.

واكدت وزارة الصحة للمواطنين الكرام، والإخوان والأخوات الذين شملتهم خدمات التأمين الصحي عافية، على التزامها بتوفير كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية لهم، سواء التشخيصية منها والعلاجية والتأهيلية في جميع منشآتها الصحية، وتلتزم بتقديم الأولوية لهم، و لكافة الفئات المستحقة، مع الالتزام بالنصوص التشريعية المعمول بها في البلاد.

وشددت الوزارة حرصها على تقديم كافة خدماتها الشاملة وفق معايير الجودة والسلامة، وضمان الوصول إليها بسهولة ويسر.

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