قوات الاحتلال تخط شعارات عنصرية في مدرسة ببلدة الخضر

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - خطت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شعارات عنصرية في مدرسة ذات النطاقين للإناث في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس بلدي الخضر احمد صلاح لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حرم مدرسة ذات النطاقين، وخطت شعارات عنصرية على واجهة احدى الصفوف المدرسية منها "الشعب الإسرائيلي حي ".

يشار الى ان مجمع بلدة الخضر ومنذ السابع من أكتوبر الماضي يتعرض لمضايقات واستفزازات من قبل قوات الاحتلال، وخصوصا اثناء الدوام الرسمي، بحكم موقعها قرب جدار الفصل العنصري، من حيث تواجد الجنود في محيط المدارس، والتحرش بالطلبة وملاحقتهم، واطلاق قنابل الغاز السام والصوت .