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استشهاد مواطنين سوريين جراء عدوان إسرائيلي بمسيرة على ريف القنيطرة

9/12/2024 7:14:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القنيطرة / PNN - استشهد مواطنان جراء عدوان إسرائيلي عبر طائرة مسيرة استهدفت سيارة مدنية بصاروخ عند المدخل الشرقي لبلدة خان أرنبة على طريق دمشق القنيطرة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن العدو الإسرائيلي طال أيضاً بقذائف المدفعية بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي الغربي، ما أدى إلى إصابة أحد الأهالي بجروح.

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