استشهاد مواطنين سوريين جراء عدوان إسرائيلي بمسيرة على ريف القنيطرة

استشهاد مواطنين سوريين جراء عدوان إسرائيلي بمسيرة على ريف القنيطرة
التاريخ
9/12/2024 7:14:47 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القنيطرة / PNN - استشهد مواطنان جراء عدوان إسرائيلي عبر طائرة مسيرة استهدفت سيارة مدنية بصاروخ عند المدخل الشرقي لبلدة خان أرنبة على طريق دمشق القنيطرة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن العدو الإسرائيلي طال أيضاً بقذائف المدفعية بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي الغربي، ما أدى إلى إصابة أحد الأهالي بجروح.
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