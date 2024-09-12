الاحتلال يحتجز شابا من ذوي الإعاقة ويعتدي عليه بالضرب

MENAFN - Palestine News ) طوباس/PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من ذوي الإعاقة في طوباس واعتدت عليه بالضرب.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مؤمن ناصر سعيد دراغمة (18 عاما)، وهو من ذوي الإعاقة، بعد مداهمة منزله، والاعتداء عليه بالضرب، قبل الإفراج عنه.

يُذكر أن قوات الاحتلال تواصل حصارها واقتحامها لمدينة طوباس لليوم الثاني على التوالي، وتعمل خلال ذلك على مداهمة منازل العديد من المواطنين واحتجازهم.