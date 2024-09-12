الاحتلال يحتجز شابا من ذوي الإعاقة ويعتدي عليه بالضرب

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس/PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من ذوي الإعاقة في طوباس واعتدت عليه بالضرب.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مؤمن ناصر سعيد دراغمة (18 عاما)، وهو من ذوي الإعاقة، بعد مداهمة منزله، والاعتداء عليه بالضرب، قبل الإفراج عنه.
يُذكر أن قوات الاحتلال تواصل حصارها واقتحامها لمدينة طوباس لليوم الثاني على التوالي، وتعمل خلال ذلك على مداهمة منازل العديد من المواطنين واحتجازهم.
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