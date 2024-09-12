الاعرج ل PNN : الاحتلال هدم منزل مكون من طابقين وخيمة ويسلم اخطارات لهدم منزل اخر

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN/هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، طابقين من منزل، وخيمة، واقتلع اشجارا وأخطر بهدم منزل آخر في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وقال خضر الاعرج رئيس مجلس قروي الولجة خضر الاعرج ان جرافات الاحتلال هدمت منزل مكون من طابقين .

واضاف في حديث مع مراسل PNN ان قوة من جيش الاحتلال يرافقها آليات وجرافات اقتحمت القرية وهدمت طابقين (الثاني والثالث) من منزل في منطقة عين جويزة يعود للمواطن باسم عبد ربه، بحجة عدم الترخيص .

وأضاف، أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على سكان المنزل ومنعوهم من الاقتراب .

كما هدمت جرافات الاحتلال، بحسب الأعرج، خيمة أقيمت على أنقاض منزل هدم سابقا

للمواطن احمد نصر أبو التين، وجرفت له أرضا واقتلعت أشجارا.

وأضاف الاعرج أن الاحتلال أخطر منزلا بالهدم يعود للمواطن محمد سعيد السيخ الأعرج، تبلغ مساحته 100 متر مربع مأهول بالسكان.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين في الضفة بما فيها القدس، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى