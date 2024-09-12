الاعرج ل PNN : الاحتلال هدم منزل مكون من طابقين وخيمة ويسلم اخطارات لهدم منزل اخر

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN/هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، طابقين من منزل، وخيمة، واقتلع اشجارا وأخطر بهدم منزل آخر في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.
وقال خضر الاعرج رئيس مجلس قروي الولجة خضر الاعرج ان جرافات الاحتلال هدمت منزل مكون من طابقين .
واضاف في حديث مع مراسل PNN ان قوة من جيش الاحتلال يرافقها آليات وجرافات اقتحمت القرية وهدمت طابقين (الثاني والثالث) من منزل في منطقة عين جويزة يعود للمواطن باسم عبد ربه، بحجة عدم الترخيص .
وأضاف، أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على سكان المنزل ومنعوهم من الاقتراب .
كما هدمت جرافات الاحتلال، بحسب الأعرج، خيمة أقيمت على أنقاض منزل هدم سابقا
للمواطن احمد نصر أبو التين، وجرفت له أرضا واقتلعت أشجارا.
وأضاف الاعرج أن الاحتلال أخطر منزلا بالهدم يعود للمواطن محمد سعيد السيخ الأعرج، تبلغ مساحته 100 متر مربع مأهول بالسكان.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين في الضفة بما فيها القدس، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.
وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة أخرى
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