الأرصاد طقس شديد الحرارة مع فرصة للغبار والعظمى 48

MENAFN - Al-Anbaa) توقع إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقسشديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 10 - 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية 15 - 40 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 37 درجة مئوية.