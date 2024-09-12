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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 72 15 دولار

9/12/2024 5:22:24 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي 96 سنتا ليبلغ 72.15 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء، مقابل
73.11 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار لتبلغ
70.61 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.56 دولار لتبلغ
67.31 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات الخام ارتفعت 833 ألف برميل إلى
419.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر مشيرة إلى أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوماانخفضت بمقدار
1.7 مليون برميل خلال الأسبوع ذاته.

وفي سياق آخر قالت هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية إن 39 في المئة من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك توقف بحلول يوم أمس بعد أن قامت الشركات بإجلاء أطقمها من مسار إعصار فرانسين لافتة إلى أن 49 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي من الخليج توقف بسبب الإعصار.

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