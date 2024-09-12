سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 72 15 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 96 سنتا ليبلغ 72.15 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء، مقابل
73.11 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار لتبلغ
70.61 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.56 دولار لتبلغ
67.31 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات الخام ارتفعت 833 ألف برميل إلى
419.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر مشيرة إلى أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوماانخفضت بمقدار
1.7 مليون برميل خلال الأسبوع ذاته.
وفي سياق آخر قالت هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية إن 39 في المئة من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك توقف بحلول يوم أمس بعد أن قامت الشركات بإجلاء أطقمها من مسار إعصار فرانسين لافتة إلى أن 49 في المئة من إنتاج الغاز الطبيعي من الخليج توقف بسبب الإعصار.
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