الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية إلى القاهرة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، وزير
الخارجية عبدالله اليحيا، بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى العاصمة القاهرة.
ونقل وزير الخارجية إلى رئيس الجمهورية تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموه لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار، فيما حمل الرئيس المصري تحياته إلى صاحب السمو أمير البلاد وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة الكويت وشعبها مزيدا من التطور والنماء.
وبحث الرئيس المصري ووزير الخارجية أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.
كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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