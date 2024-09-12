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الرئيس المصري يستقبل وزير الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية إلى القاهرة

9/12/2024 5:22:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، وزير الخارجية عبدالله اليحيا، بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى العاصمة القاهرة.

ونقل وزير الخارجية إلى رئيس الجمهورية تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموه لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار، فيما حمل الرئيس المصري تحياته إلى صاحب السمو أمير البلاد وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة الكويت وشعبها مزيدا من التطور والنماء.

وبحث الرئيس المصري ووزير الخارجية أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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