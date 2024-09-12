حكومة الولايات المتحدة تواجه مجددا خطر الإغلاق قبيل الانتخابات

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 12 أيلول ( بترا ) - عاد شبح خطر إغلاق مؤسسات فدرالية إلى الظهور في الولايات المتحدة قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية ، إثر تأجيل تصويت كان مقررا الأربعاء في الكونغرس بسبب خلافات في صفوف الأغلبية الجمهورية بشأن هذه القضية ، بحسب واشنطن تايمز .

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأربعاء معلنا التأجيل، "سنعمل على الأمر طوال نهاية الأسبوع". ويواجه جونسون تمردا من نواب جمهوريين يشعرون بالقلق من تجاوز سقف الميزانية مجددا ويريدون مزيدا من الانضباط المالي .

وفي هذا الشأن ، يجب أن يوافق الكونغرس على ميزانية 2025 بحلول نهاية أيلول (نهاية السنة المالية) للحفاظ على تمويل جميع الخدمات الحكومية في الدولة . وإذا لم يتحقق ذلك فسيحصل "إغلاق"، أي إحالة الملايين من موظفي الدولة على البطالة الفنية، وتعليق بعض المساعدات الغذائية، وتعطيل حركة الملاحة الجوية والبحرية والبرية .

--(بترا )

ب خ / س س

12/09/2024 08:11:38