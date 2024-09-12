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قوات الاحتلال تعتقل 40 فلسطينيا في الضفة الغربية

9/12/2024 5:15:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 12 - 9 (كونا) -- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بينهم مريض كان يعالج في المستشفى إضافة إلى أسرى سابقين منذ أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي (الخليل) و(طوباس) وتوزعت الاعتقالات الأخرى على غالبية المحافظات في وقت تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية بمخيمات في (طولكرم) و(طوباس).
وأوضح البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت اكثر من 10700 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب "الإبادة" المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني.
من جهتها دانت وزارة الصحة الفلسطينية اختطاف قوة خاصة من جيش الاحتلال المريض أيهم السعدي الذي كان يعالج في مستشفى (محمود عباس) الحكومي ببلدة (حلحول) شمال مدينة (الخليل).
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن "قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت بزي مدني مستشفى (محمود عباس) الحكومي عند منتصف الليلة الماضية حيث دهمت قسم الباطني حاملة الأسلحة الأوتوماتيكية واختطفت المريض".
وأضاف مدير عام المستشفيات هيثم الهدري وفق البيان أن المريض كان يتلقى العلاج في غرفة عزل سبب وضعه الصحي الصعب بعد أن تم إجراء 4 عمليات وتثبيت لأكثر من 7 كسور في الأطراف السفلية وتمزق في العضلات والأربطة وتهتك للعظم مع فقدان للأنسجة والجلد في الفخذ الأيسر.
وأشار الهدري إلى أن المريض لا يزال يعاني من تقرحات والتهابات حادة وانتشار البكتيريا داخل الدم والهزال الشديد وفقدان الوزن مؤكدا أن اختطاف المريض يشكل "خطرا على حياته".
وحذر من خطورة تكرار اقتحام الاحتلال للمستشفيات ومحاصرتها وهو ما يتنافى مع جميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حماية الكوادر والمنشآت الطبية والصحية والمرضى حتى في أوقات الحرب. (النهاية

ن ق / ف ل ا




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