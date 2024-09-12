قوات الاحتلال تعتقل 40 فلسطينيا في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 12 - 9 (كونا) -- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بينهم مريض كان يعالج في المستشفى إضافة إلى أسرى سابقين منذ أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي (الخليل) و(طوباس) وتوزعت الاعتقالات الأخرى على غالبية المحافظات في وقت تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية بمخيمات في (طولكرم) و(طوباس).
وأوضح البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت اكثر من 10700 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس منذ بدء حرب "الإبادة" المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني.
من جهتها دانت وزارة الصحة الفلسطينية اختطاف قوة خاصة من جيش الاحتلال المريض أيهم السعدي الذي كان يعالج في مستشفى (محمود عباس) الحكومي ببلدة (حلحول) شمال مدينة (الخليل).
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن "قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت بزي مدني مستشفى (محمود عباس) الحكومي عند منتصف الليلة الماضية حيث دهمت قسم الباطني حاملة الأسلحة الأوتوماتيكية واختطفت المريض".
وأضاف مدير عام المستشفيات هيثم الهدري وفق البيان أن المريض كان يتلقى العلاج في غرفة عزل سبب وضعه الصحي الصعب بعد أن تم إجراء 4 عمليات وتثبيت لأكثر من 7 كسور في الأطراف السفلية وتمزق في العضلات والأربطة وتهتك للعظم مع فقدان للأنسجة والجلد في الفخذ الأيسر.
وأشار الهدري إلى أن المريض لا يزال يعاني من تقرحات والتهابات حادة وانتشار البكتيريا داخل الدم والهزال الشديد وفقدان الوزن مؤكدا أن اختطاف المريض يشكل "خطرا على حياته".
وحذر من خطورة تكرار اقتحام الاحتلال للمستشفيات ومحاصرتها وهو ما يتنافى مع جميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حماية الكوادر والمنشآت الطبية والصحية والمرضى حتى في أوقات الحرب. (النهاية
ن ق / ف ل ا
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