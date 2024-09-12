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شجار بين سموتريتش وبن غفير في مكتب نتنياهو

9/12/2024 5:12:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مشادّة وقعت أمس الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بين وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، حول أزمة نقص الأماكن في السجون.


وأضافت أن المشادة بين بن غفير وسموتريتش انتهت بشجار وتلاوم، وأن بن غفير عرض خلال اللقاء خطة لبناء 5 آلاف مكان احتجاز جديد وطالب بميزانية خاصة للمشروع، بينما رد عليه سموتريتش صارخا، مطالبا إياه باستخدام الأموال الموجودة في وزارته أولا قبل طلب ميزانية جديدة.


وأشارت إلى أن ذلك استفزّ بن غفير، ودفعه إلى الرد على سموتريتش قائلا "هل أنت طبيعي؟ لقد بنينا 3 آلاف مكان احتجاز وهو رقم لم يُنجز منذ سنوات بمصلحة السجون، هل تريد أن نأخذ السجناء إلى بيوتنا على ظهورنا؟".


ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أمر بإيجاد حل للبناء الفوري لـ470 مكان احتجاز بالسجون لكن مشكلة الميزانية لم تُحل، وفق ما ذكرت تلك المصادر.-(الجزيرة)

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