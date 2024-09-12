نجوم المسرح الخليجي يتحدثون عن بداياتهم وتطلعاتهم للمسرح في مهرجان المسرح الخليجي

MENAFN - Al Watan) اجتمع في الرياض عدد من القامات الفنية الهامة في مهرجان المسرح الخليجي، من ضمنهم 6 أثّروا تأثيراً بالغاً على تطور مجال المسرح في دول الخليج وقد اختيروا ليُكرموا ضمن المهرجان. وقد أقيمت خلال ثاني أيام مهرجان المسرح الخليجي حوارية خاصة تستطلع مسيراتهم المهنية وتتيح لهم إمكانية رواية قصصهم أمام الجمهور مباشرة والحديث عن بداياتهم، وذلك لتوثيق مراحل مهمة من مسار المسرح الخليجي ولتوضيح الشوط الكبير الذي قطعوه في تطوير المجال ومن أجل صناعة مساحة للتبادل الثقافي والعمل المشترك وتطوير الخبرات.

من ضمن المتحدثين كان الممثل الكويتي الشهير محمد جابر الصخي، الذي صرح بأن الشرارة الأولى التي مهدت له الدخول لمجال المسرح كانت في عام 1958 بالاشتراك مع شخصيات بارزة من ضمنهم الممثل الكويتي محمد النشمي -رحمه الله-. بينما قال النجم الإماراتي أحمد الجسمي أن بداياته كانت في المسرح المدرسي، كما أوضح أيضاً أن المسرح مر بنقلة نوعية في دولة الإمارات بدعم كبير من الحكومة وشغف كبير للممثلين.

كما ذكر الكاتب المسرحي السعودي فهد ردة الحارثي أن بداياته أيضاً كانت من المسرح المدرسي الذي حظي خلاله بدعم كبير من الطاقم التعليمي حينها، مؤكداً أن مسيرته في مجال المسرح تطورت إلى أن كتب أول صفحة صحفية عن مجال المسرح في صحيفة البلاد وأسس فرقة مسرح الطائف التي تعد من الفرق القليلة التي لا زالت مستمرة بلا انقطاع منذ أكثر من 40 عام حصدت خلالها أكثر من 70 جائزة على مستوى العالم العربي.

وقد ذكر النجم القطري صالح المناعي أن مسيرته في مجال المسرح بدأت منذ سن مبكرة، كان تركيزه خلالها على التأليف أكثر منه على التمثيل، وقد أكد أنه كتب أكثر من 70 نصاً مسرحياً خلال مسيرته.

تحدث أيضاً في الندوة الممثل العماني عماد الشنفري، الذي عبر عن شغفه بالمسرح من منظور تميزه عن التلفزيون بحيث أنه " يتيح فرصة استثنائية للتفاعل ما بين الجمهور والممثل، مما يخلق محبةً وشغفاً يربطان الممثل بالخشبة بسبب قدرته على رؤية سرور وتعابير الجماهير لحظة بلحظة إلى نهاية العرض وحتى ما بعده".

وقد عبر الأستاذ نزار غلوم، نجل المسرحي الراحل إبراهيم غلوم – رحمه الله - عن تقديره وامتنانه للمملكة العربية السعودية وهيئة المسرح والفنون الادائية لقاء تكريمهم لوالده ومسيرته الفنية، مؤكداً أن ذلك شاهد على تقدير المملكة للمبدعين وإنتاجهم الفني.

يُذكر أن مهرجان المسرح الخليجي الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية مستمر حتى 17 سبتمبر الجاري، متضمناً عروضاً مسرحية وندوات حوارية وورش عمل تُثري مجال المسرح وتمكن كافة المشاركين من الاستمتاع بتجربة ثقافية استثنائية.