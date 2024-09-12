نجوم المسرح الخليجي يتحدثون عن بداياتهم وتطلعاتهم للمسرح في مهرجان المسرح الخليجي

(MENAFN
- Al Watan)
اجتمع في الرياض عدد من القامات الفنية الهامة في مهرجان المسرح الخليجي، من ضمنهم 6 أثّروا تأثيراً بالغاً على تطور مجال المسرح في دول الخليج وقد اختيروا ليُكرموا ضمن المهرجان. وقد أقيمت خلال ثاني أيام مهرجان المسرح الخليجي ندوة
حوارية خاصة تستطلع مسيراتهم المهنية وتتيح لهم إمكانية رواية قصصهم أمام الجمهور مباشرة والحديث عن بداياتهم، وذلك لتوثيق مراحل مهمة من مسار المسرح الخليجي ولتوضيح الشوط الكبير الذي قطعوه في تطوير المجال ومن أجل صناعة مساحة للتبادل الثقافي والعمل المشترك وتطوير الخبرات.
من ضمن المتحدثين كان الممثل الكويتي الشهير محمد جابر الصخي، الذي صرح بأن الشرارة الأولى التي مهدت له الدخول لمجال المسرح كانت في عام 1958 بالاشتراك مع شخصيات بارزة من ضمنهم الممثل الكويتي محمد النشمي -رحمه الله-. بينما قال النجم الإماراتي أحمد الجسمي أن بداياته كانت في المسرح المدرسي، كما أوضح أيضاً أن المسرح مر بنقلة نوعية في دولة الإمارات بدعم كبير من الحكومة وشغف كبير للممثلين.
كما ذكر الكاتب المسرحي السعودي فهد ردة الحارثي أن بداياته أيضاً كانت من المسرح المدرسي الذي حظي خلاله بدعم كبير من الطاقم التعليمي حينها، مؤكداً أن مسيرته في مجال المسرح تطورت إلى أن كتب أول صفحة صحفية عن مجال المسرح في صحيفة البلاد وأسس فرقة مسرح الطائف التي تعد من الفرق القليلة التي لا زالت مستمرة بلا انقطاع منذ أكثر من 40 عام حصدت خلالها أكثر من 70 جائزة على مستوى العالم العربي.
وقد ذكر النجم القطري صالح المناعي أن مسيرته في مجال المسرح بدأت منذ سن مبكرة، كان تركيزه خلالها على التأليف أكثر منه على التمثيل، وقد أكد أنه كتب أكثر من 70 نصاً مسرحياً خلال مسيرته.
تحدث أيضاً في الندوة الممثل العماني عماد الشنفري، الذي عبر عن شغفه بالمسرح من منظور تميزه عن التلفزيون بحيث أنه " يتيح فرصة استثنائية للتفاعل ما بين الجمهور والممثل، مما يخلق محبةً وشغفاً يربطان الممثل بالخشبة بسبب قدرته على رؤية سرور وتعابير الجماهير لحظة بلحظة إلى نهاية العرض وحتى ما بعده".
وقد عبر الأستاذ نزار غلوم، نجل المسرحي الراحل إبراهيم غلوم – رحمه الله - عن تقديره وامتنانه للمملكة العربية السعودية وهيئة المسرح والفنون الادائية لقاء تكريمهم لوالده ومسيرته الفنية، مؤكداً أن ذلك شاهد على تقدير المملكة للمبدعين وإنتاجهم الفني.
يُذكر أن مهرجان المسرح الخليجي الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية مستمر حتى 17 سبتمبر الجاري، متضمناً عروضاً مسرحية وندوات حوارية وورش عمل تُثري مجال المسرح وتمكن كافة المشاركين من الاستمتاع بتجربة ثقافية استثنائية.
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