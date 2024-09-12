Thursday, 12 September 2024 02:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صدور بيان في ختام اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى

9/12/2024 4:59:37 AM
(MENAFN- Al Watan) صدر بيان اليوم في ختام اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى فيما يلي نصه : في إطار تعزيز العلاقات السعودية الصينية، قام معالي السيد تشانغ لي رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 8 / 3 / 1446 هـ الموافق 11 / 9 / 2024 م بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، والتقى خلال الزيارة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعقدا جلسة مباحثات، استعرضا فيها علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وتم تبادل وجهات النظر حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، حيث تعد المملكة الشريك التجاري الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط، وتعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة، وبلغ حجم التبادل التجاري مع جمهورية الصين الشعبية حتى شهر يونيو 2024 م 48 مليار دولار، بلغت منها صادرات المملكة إلى الصين 24 مليار دولار، وصادرات الصين إلى المملكة 24 مليار دولار.
وترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجانب السعودي في اجتماع أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، وترأس معالي السيد تشانغ لي رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية الجانب الصيني.
وقد بُحثت خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات بما فيها السياسية، والأمنية، والعسكرية، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والمالية، والعلمية، والتقنية، والثقافية، والسياحية.
ووقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومعالي السيد تشانغ لي رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية محضر اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.

MENAFN12092024000089011017ID1108665554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث