Thursday, 12 September 2024 02:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق أعمال اليوم الأخير من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي GAIN 2024

9/12/2024 4:59:37 AM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت اليوم أعمال اليوم الثالث والأخير من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في العاصمة الرياض بحضور نخبة من الرواد والمختصين وصناع القرار إلى جانب آلاف المشاركين من المهتمين بالمجال من مختلف أنحاء العالم.
وتشهد القمة منذ انطلاقها مشاركة واسعة من الأكاديميين وقادة الشركات وصانعي السياسات من أنحاء العالم، إلى جانب الحضور الكبير من المهتمين بوصفها منصة لتعزيز النقاش العالمي حول الذكاء الاصطناعي وتشكيل مستقبل هذا القطاع من أجل خير البشرية.
وينتظر أن يناقش المشاركون اليوم عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالنماذج اللغوية العربية الضخمة ودورها في الحفاظ على الهوية والتنوع الثقافي، وسبل تقريب المسافة بين الابتكار الأكاديمي، وقطاع الذكاء الاصطناعي، كما سيسلط المشاركون الضوء على التزييف العميق، وكيف يمكن التعامل مع تداعياته الأخلاقية والتقنية والاجتماعية، بينما سيحاول أبطال أولمبياد الذكاء الاصطناعي استشراف المستقبل بعيونهم وسيقدمون رؤاهم لتسخير الذكاء الاصطناعي من أجل خدمة البشرية.
وفي ختام أعمال القمة، سيتم الكشف عن شارات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وسيتم استعراض ما توصل إليه المشاركون في أولمبياد الذكاء الاصطناعي، الذي يقام لأول مرة في العالم برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) ومشاركة أكثر من 25 دولة.

MENAFN12092024000089011017ID1108665553

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث