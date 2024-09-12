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تنمية المشروعات يستعين بـالوكالة الفرنسية لوضع استراتيجية لتطوير الحرف التراثية

9/12/2024 4:59:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، إن الجهاز يتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لوضع الملامح الرئيسية لاستراتيجية متكاملة لتطوير الحرف التراثية، بهدف الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية وتطوير إنتاجه وفتح أسواق خارجية.

جاء ذلك خلال لقائه مع مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة أوجه التعاون في مجالات دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، وإقامة المعارض وتنشيطها بالمحافظات.

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وتناول الاجتماع استعراض خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتكثيف جهود الترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في الداخل من خلال المشاركة في معارض المنتجات التراثية، وذلك لفتح أسواق خارجية متميزة للمنتج المصري.

وتعد هذه المعارض فرصة هامة لدراسة الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات، والتعرف عن قرب على احتياجات الأسواق الخارجية، كما أن المشاركة في المعارض تدعم من قدرة المنتج المصري على المنافسة والتطوير، حيث تستهدف وزارة التضامن عقد الشراكات بهدف التصدير من خلال المشاركة في المعارض وليس فقط البيع المباشر.

وأضاف رحمي، أن تفعيل سبل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي سيشمل التنسيق في تنظيم المعارض المتخصصة، ومساعدة أصحاب المشروعات على الاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة في بند التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية الموجودة بمختلف المحافظات والتي تشكل فرص كبيرة لاستغلال الطاقة البشرية وتوفير فرص عمل.

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