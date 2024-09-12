17 سبتمبر.. نقل قيد أسهم الدولية للأسمدة إلى السوق الرئيسي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت لجنة قيد الأوراق المالية، تعديل قيد وإدراج أسهم شركة الدولية للأسمدة والكيماويات المقيدة، وفقاً للمادة (9) من قواعد القيد (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) لتصبح مقيدة وفقاً للمادة (7) من قواعد القيد (بالسوق الرئيسى – سوق متوسط النشاط).
وأوضحت البورصة أن قرار تعديل القيد بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأسمال مصدر ومدفوع قدره 135 مليون جنيه وعدد أسهم 67.5 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه متمثلاً في ( 5 إصدارات ).
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وأضافت أنه سيتم نقل التعامل على أسهمها إلى السوق الرئيسي اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024.
وأشارت إلى أنه سيكون سعر الفتح بالسوق الرئيسي (سوق متوسط النشاط ) هو اخر سعر إغلاق لسهم الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل، وعلى أن تلتزم الشركة بنشر افصاحاتها وفقا لقواعد القيد بالسوق الرئيسى ووفقا للمادة (7) من قواعد القيد .
وتقدمت شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، إلى إدارة البورصة بمستندات تعديل قيد وإدراج أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة إلى السوق الرئيسي، بذات بيانات قيد أسهم الشركة.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها لعرضها على لجنة القيد.
وقفزت أرباح شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بنسبة 285% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 89 مليون جنيه، مقارنة بربح 23.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 915.11 مليون جنيه، مقابل 484.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وصدّقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
وأقرت العمومية زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 45 مليون جنيه إلى 135 مليون جنيه بزيادة قدرها 90 مليون جنيه موزعة على 45 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم عن طريق توزيع 45 مليون سهم مجاني بواقع سهمين مجاناً لكل سهم أصلي ممولة من أرباح العام الماضي.
ويصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 135 مليون جنيه مقسماً على 67.5 مليون سهم بقمية اسمية 2 جنيه للسهم.
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