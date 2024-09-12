17 سبتمبر.. نقل قيد أسهم الدولية للأسمدة إلى السوق الرئيسي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت لجنة قيد الأوراق المالية، تعديل قيد وإدراج أسهم شركة الدولية للأسمدة والكيماويات المقيدة، وفقاً للمادة (9) من قواعد القيد (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) لتصبح مقيدة وفقاً للمادة (7) من قواعد القيد (بالسوق الرئيسى – سوق متوسط النشاط).

وأوضحت أن قرار تعديل القيد بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأسمال مصدر ومدفوع قدره 135 مليون جنيه وعدد أسهم 67.5 بقيمة اسمية 2 جنيه متمثلاً في ( 5 إصدارات ).

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وأضافت أنه سيتم نقل التعامل على أسهمها إلى السوق الرئيسي اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024.

وأشارت إلى أنه سيكون سعر الفتح بالسوق الرئيسي (سوق متوسط النشاط ) هو اخر سعر إغلاق لسهم الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل، وعلى أن تلتزم الشركة بنشر افصاحاتها وفقا لقواعد القيد بالسوق الرئيسى ووفقا للمادة (7) من قواعد القيد .

وتقدمت شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، إلى إدارة البورصة بمستندات تعديل قيد وإدراج أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة إلى السوق الرئيسي، بذات بيانات قيد أسهم الشركة.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها لعرضها على لجنة القيد.

وقفزت أرباح شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بنسبة 285% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 89 مليون جنيه، مقارنة بربح 23.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 915.11 مليون جنيه، مقابل 484.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وصدّقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.

وأقرت العمومية زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 45 مليون جنيه إلى 135 مليون جنيه بزيادة قدرها 90 مليون جنيه موزعة على 45 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم عن طريق توزيع 45 مليون سهم مجاني بواقع سهمين مجاناً لكل سهم أصلي ممولة من أرباح العام الماضي.

ويصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 135 مليون جنيه مقسماً على 67.5 مليون سهم بقمية اسمية 2 جنيه للسهم.