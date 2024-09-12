Thursday, 12 September 2024 02:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


17 سبتمبر.. نقل قيد أسهم الدولية للأسمدة إلى السوق الرئيسي - جريدة البورصة

9/12/2024 4:59:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت لجنة قيد الأوراق المالية، تعديل قيد وإدراج أسهم شركة الدولية للأسمدة والكيماويات المقيدة، وفقاً للمادة (9) من قواعد القيد (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) لتصبح مقيدة وفقاً للمادة (7) من قواعد القيد (بالسوق الرئيسى – سوق متوسط النشاط).

وأوضحت البورصة أن قرار تعديل القيد بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأسمال مصدر ومدفوع قدره 135 مليون جنيه وعدد أسهم 67.5 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه متمثلاً في ( 5 إصدارات ).

موضوعات متعلقة عمومية“مصر للفنادق” تُقر توزيع 1.2 جنيه للسهم 15 أكتوبر.. عمومية“إي فاينانس” تبحث توزيعات الأرباح استقالة“أمجد حسين” الرئيس التنفيذي لـ”عامر جروب” وتعيين“شريف سامي”

وأضافت أنه سيتم نقل التعامل على أسهمها إلى السوق الرئيسي اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024.

وأشارت إلى أنه سيكون سعر الفتح بالسوق الرئيسي (سوق متوسط النشاط ) هو اخر سعر إغلاق لسهم الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل، وعلى أن تلتزم الشركة بنشر افصاحاتها وفقا لقواعد القيد بالسوق الرئيسى ووفقا للمادة (7) من قواعد القيد .

وتقدمت شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، إلى إدارة البورصة بمستندات تعديل قيد وإدراج أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة و المتوسطة إلى السوق الرئيسي، بذات بيانات قيد أسهم الشركة.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها لعرضها على لجنة القيد.

وقفزت أرباح شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بنسبة 285% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 89 مليون جنيه، مقارنة بربح 23.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 915.11 مليون جنيه، مقابل 484.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وصدّقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.

وأقرت العمومية زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 45 مليون جنيه إلى 135 مليون جنيه بزيادة قدرها 90 مليون جنيه موزعة على 45 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم عن طريق توزيع 45 مليون سهم مجاني بواقع سهمين مجاناً لكل سهم أصلي ممولة من أرباح العام الماضي.

ويصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 135 مليون جنيه مقسماً على 67.5 مليون سهم بقمية اسمية 2 جنيه للسهم.

MENAFN12092024000202011048ID1108665546

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث