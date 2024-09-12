الصين تُهدد باتخاذ إجراءات انتقامية رداً على قانون أمريكي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أدانت الصين تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من شأنه إغلاق المكاتب التجارية في هونج كونج التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً لها، مهددة باتخاذ إجراءات انتقامية رداً على ذلك.
حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء الماضي بأغلبية الأصوات، قانون ترخيص المكاتب الاقتصادية والتجارية في هونج كونج.
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ويقتضي القانون الذي يُنتظر التصديق عليه، اضطلاع وزير الخارجية الأمريكي بمراجعة الامتيازات، والإعفاءات، والحصانات الممنوحة لهذه المكاتب على نحو سنوي.
وحال قرر وزير الخارجية أن أياً من المكاتب لم يعد يتمتع بدرجة عالية من الاستقلال عن الحكومة الصينية، أو بات مثار مخاوف أخرى كتلك المتعلقة بالأمن القومي، فسوف يطالبه بتصفية أعماله داخل الأراضي الأمريكية.
وأدانت بكين أمس الأربعاء هذا القانون، متهمة واشنطن بتسييس مجالات التعاون الاقتصادي الطبيعية، ومحاولتها احتواء جهود التنمية في هونج كونج، حسبما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.
وقال متحدث باسم الحكومة الصينية إن بلاده تناشد الولايات المتحدة بعدم المضي قدماً في إقرار هذا القانون للحيلولة دون تدهور العلاقات بين البلدين، وإلا سوف تتخذ بكين تدابير مضادة حازمة.
ومن جانبها، نددت حكومة هونج كونج في بيان بتدخل الولايات المتحدة في شؤونها على نحو صارخ، واتهمتها بتحريف الحقائق، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.
المصدر:
MENAFN12092024000202011048ID1108665545
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