الصين تُهدد باتخاذ إجراءات انتقامية رداً على قانون أمريكي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أدانت الصين تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من شأنه إغلاق المكاتب التجارية في هونج كونج التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً لها، مهددة باتخاذ إجراءات انتقامية رداً على ذلك.

حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء الماضي بأغلبية الأصوات، قانون ترخيص المكاتب الاقتصادية والتجارية في هونج كونج.

موضوعاتأبوظبي تمنح اتفاقية امتياز الإنتاج في منطقة الرويس لشركة هندية ارتفاع الأسهم الاوروبية بأكثر من 1% في المستهل مع ترقب قرار الفائدة بنك التنمية الصيني يشتري 80 طائرة إيرباص جديدة من طراز“نيو إيه 320

ويقتضي القانون الذي يُنتظر التصديق عليه، اضطلاع وزير الخارجية الأمريكي بمراجعة الامتيازات، والإعفاءات، والحصانات الممنوحة لهذه المكاتب على نحو سنوي.

وحال قرر وزير الخارجية أن أياً من المكاتب لم يعد يتمتع بدرجة عالية من الاستقلال عن الحكومة الصينية، أو بات مثار مخاوف أخرى كتلك المتعلقة بالأمن القومي، فسوف يطالبه بتصفية أعماله داخل الأراضي الأمريكية.

وأدانت بكين أمس الأربعاء هذا القانون، متهمة واشنطن بتسييس مجالات التعاون الاقتصادي الطبيعية، ومحاولتها احتواء جهود التنمية في هونج كونج، حسبما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.

وقال متحدث باسم الحكومة الصينية إن بلاده تناشد الولايات المتحدة بعدم المضي قدماً في إقرار هذا القانون للحيلولة دون تدهور العلاقات بين البلدين، وإلا سوف تتخذ بكين تدابير مضادة حازمة.

ومن جانبها، نددت حكومة هونج كونج في بيان بتدخل الولايات المتحدة في شؤونها على نحو صارخ، واتهمتها بتحريف الحقائق، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.





المصدر: