الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجلت ارتفاعاً نسبته 1.72% خلال شهر آب 2024 مقارنة مع شهر تموز 2024، بواقع 1.96% في قطاع غزة، وبنسبة 1.55%، وبنسبة 1.32% في القدس.

وأوضح الإحصاء في بيان، اليوم الخميس، أن ارتفاع الأسعار في فلسطين نتج عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 40.53%، وأسعار البطاطا بنسبة 29.69%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 24.32%، وأسعار البيض بنسبة 17.90%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.24%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.95%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.90%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.52%، على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 11.59%.

وأشار إلى أنه عند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2024 مع شهر آب 2023، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 53.17%، (بواقع 248.36% في قطاع غزة، وبنسبة 4.70% في القدس، وبنسبة 3.00% في الضفة الغربية).

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة لقطاع غزة

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 1.96% خلال شهر آب 2024 مقارنة مع شهر تموز 2024.

يعود السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة إلى ارتفاع أسعار السلع، إذ ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط: البندورة بيوت بلاستيكية 20 شيقل/كغم، والكوسا 14 شيقل/كغم، والباذنجان 10 شيقل/كغم، والفلفل الحار 52 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 15 شيقل/كغم، والبطاطا 12 شيقل/كغم، والبصل الناشف 9 شيقل/كغم، والثوم الناشف 22 شيقل/كغم، والبيض 38 شيقل/2كغم، وخبز كماج 3.25 شيقل/كغم، والليمون والموز 11 شيقل/كغم لكل منهما، والتفاح 19 شيقل/1كغم، وسمك الدنيس 140 شيقل/كغم، والبنزين 160 شيقل/لتر، وزيت الزيتون 60 شيقل/كغم، مع التنويه إلى أن مستويات أسعار هذه السلع لا تزال أعلى بكثير عما كانت عليه الأسعار قبيل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة ارتفاعاً نسبته 1.55% خلال شهر آب 2024 مقارنة مع شهر تموز 2024، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 38.57%، وأسعار البطاطا بنسبة 19.93%، وأسعار البيض بنسبة 17.94%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.96%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 9.08%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.39%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.09%، على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 2.82%، و"البنزين" بمقدار 1.05%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة لتبلغ بالمتوسط: البندورة العناقيد 10 شيقل/كغم، والكوسا 8 شيقل/كغم، والباذنجان 4 شيقل/كغم، والزهرة 7 شيقل/كغم، والملفوف 6 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 5 شيقل/كغم، والبطاطا 6 شيقل/كغم، والبيض 21 شيقل/2كغم، والبصل الناشف 4 شيقل/كغم، والدجاج 16 شيقل/كغم، والبلح 12 شيقل/1كغم، والافوكادو 19 شيقل/1كغم، وزيت الزيتون 35 شيقل/كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 1.32% خلال شهر آب 2024 مقارنة مع شهر تموز 2024، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 23.92%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 13.29%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.01%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.97%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 2.60%، على الرغم من انخفاض وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 4.16%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 0.95%، و"البنزين" بمقدار 0.95%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 0.82%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط: البندورة العناقيد 15 شيقل/كغم، والكوسا 12 شيقل/كغم، والباذنجان 7 شيقل/كغم، والزهرة والملفوف 9 شيقل/كغم لكل منهما، وسجائر مارلبورو 39 شيقل/بكيت 20 سيجارة، وسجائر وينستون 37 شيقل/بكيت 20 سيجارة، والليمون 8 شيقل/كغم، والموز 6 شيقل/1كغم، والتفاح 12 شيقل/1كغم، والاجاص 13 شيقل/كغم، والافوكادو 25 شيقل/1كغم، والبصل الناشف 5 شيقل/كغم، وطحين أبيض 6 شيقل/كغم.