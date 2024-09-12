مخزونات النفط الخام والبنزين والديزل ترتفع في أميركا بشكل غير متوقع

(MENAFN
) شهدت مخزونات النفط الخام والبنزين والديزل في الولايات المتحدة زيادات غير متوقعة خلال الأسبوع المنتهي في 6 أيلول، ووفقاً لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 833,000 برميل، ليصل الإجمالي إلى 419.1 مليون برميل، وكانت هذه الزيادة أقل بقليل من توقعات المحللين، التي توقعت زيادة قدرها 987,000 برميل بناءً على أحد الاستطلاعات، ومع ذلك، شهدت المخزونات في مركز تسليم كوشينج، أوكلاهوما، انخفاضاً كبيراً بلغ 1.7 مليون برميل، مما يعكس تغييرات محلية في ديناميات العرض والطلب.
بالإضافة إلى النفط الخام، ارتفعت مخزونات البنزين بشكل ملحوظ، بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل لتصل إلى 221.6 مليون برميل، وكان هذا مخالفاً لتوقعات السوق، التي كانت تتنبأ بانخفاض طفيف قدره 0.1 مليون برميل للأسبوع، كما ارتفعت مخزونات الديزل، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.3 مليون برميل إلى إجمالي قدره 125 مليون برميل، متجاوزة بكثير الزيادة المتوقعة البالغة 0.3 مليون برميل، وتشير الزيادة في كل من مخزونات البنزين والديزل إلى طلب أضعف من المتوقع على هذه المنتجات المكررة خلال الفترة.
كما أبرزت مؤشرات أخرى تغييرات في ديناميات سوق الطاقة الأمريكي، وانخفض معدل المعالجة النفطية في المصافي بمقدار 141,000 برميل يومياً، بينما تراجعت معدلات استخدام المصافي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، مما يعكس تباطؤاً في نشاط التكرير، وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات النفط الخام الصافية إلى الولايات المتحدة بشكل حاد بمقدار 1.53 مليون برميل يومياً، مما يشير إلى الاعتماد المتزايد على الإمدادات النفطية الأجنبية، وتشير هذه التطورات إلى صورة معقدة لسوق الطاقة الأمريكي، حيث ترتفع المخزونات وسط تقلبات في عوامل العرض والطلب.
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