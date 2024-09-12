إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع زيادة الطلب على النفط وارتفاع الأسعار

(MENAFN
) أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر، أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يرتفع هذا العام، بينما سيكون نمو الإنتاج أقل مما كان متوقعًا في السابق، ووفقًا لتوقعات الطاقة قصيرة المدى التي أصدرتها الوكالة، فإن الفجوة المتزايدة في الإمدادات ستؤدي إلى سحب النفط من المخزونات العالمية، مما سيدفع أسعار النفط الخام في السوق الفورية للارتفاع إلى ما فوق 80 دولارًا للبرميل خلال هذا الشهر.
وبحلول السادس من سبتمبر، بلغ متوسط سعر خام برنت في المعاملات الفورية 73 دولارًا للبرميل، ومع ذلك، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت يوم الثلاثاء إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ ديسمبر 2021، مما يعكس مخاوف السوق بشأن توازن العرض والطلب، ويشير التقرير إلى أن أسعار الخام قد تتعافى في المدى القريب بسبب تشديد العرض.
كذلك قامت إدارة معلومات الطاقة بتعديل توقعاتها للطلب العالمي على النفط، حيث توقعت أن يبلغ متوسط الطلب حوالي 103.1 مليون برميل يوميًا في عام 2024، بزيادة قدرها 200,000 برميل يوميًا عن تقديرها السابق البالغ 102.9 مليون برميل يوميًا، ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يبلغ متوسط الإنتاج العالمي 102.2 مليون برميل يوميًا، وهو انخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 102.4 مليون برميل يوميًا، وجاء هذا التعديل بعد أن قررت أوبك تأجيل خطتها لزيادة الإنتاج.
كما كانت أوبك وحلفاؤها يعتزمون زيادة الإنتاج ابتداءً من أكتوبر، لكنهم أجلوا هذه الخطة الأسبوع الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط وضعف الاقتصاد العالمي، وستقوم المجموعة الآن بزيادة الإنتاج بدءًا من ديسمبر، وبالإضافة إلى ذلك، خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى حوالي 2 مليون برميل يوميًا، وهو لا يزال أعلى بكثير من تقدير إدارة معلومات الطاقة التي تتوقع نموًا بحوالي مليون برميل يوميًا.
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