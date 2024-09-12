حوالي 40 بالمئة من إنتاج النفط الأمريكي يتعطل بسبب إعصار "فرنسين"

(MENAFN
) تم إيقاف حوالي 39 بالمئة من إنتاج النفط الخام و49 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر، مع اقتراب إعصار فرنسين من سواحل لويزيانا، وفقًا لما ذكره مكتب السلامة والإنفاذ البيئي، ودفعت التحذيرات من اقتراب الإعصار شركات الطاقة إلى اتخاذ تدابير احترازية بإغلاق أجزاء كبيرة من العمليات البحرية لضمان السلامة.
ومع اشتداد قوة إعصار فرنسين، أطلق المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة تحذيرات تفيد بأن العاصفة تتحرك شمال شرق بسرعة رياح تصل إلى 150 كم/ساعة، ومن المتوقع أن تصل إلى سواحل لويزيانا مساء يوم الأربعاء، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على المناطق الساحلية والبنية التحتية للطاقة الموجودة في الخليج، وقد نصحت السلطات السكان في مسار العاصفة بالاستعداد لعمليات الإجلاء المحتملة، بينما قامت شركات الطاقة بتقليل عملياتها لحماية موظفيها ومعداتها.
كما أفاد مكتب السلامة والإنفاذ البيئي أن منتجي النفط العاملين في البحر في خليج المكسيك قاموا بإغلاق إنتاج حوالي 675 ألف برميل يوميًا من النفط الخام و907 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتمثل هذه الأرقام ما يقرب من نصف القدرة الإنتاجية للمنطقة، وبالإضافة إلى تقليص الإنتاج، كشف المكتب عن إخلاء 171 منصة بحرية، أي حوالي 46 بالمئة من إجمالي عدد المنصات في الخليج، قبل وصول إعصار فرنسين، وتشير البيانات الفيدرالية إلى أن خليج المكسيك يمثل حوالي 15 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط في الولايات المتحدة و2 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.
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