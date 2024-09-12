مراسلو عمان نت يرصدون مجريات العملية الانتخابية (الكرك)

MENAFN - Amman Net) شهدت منطقة المزار الجنوبي كما الأردن يوم أمس الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء المجلس النيابي العشرين، حيث جرت الانتخابات في أجواء من الهدوء والسلام في معظم مناطق اللواء، وخاصة في قريتي الخرشه والطيبة. ورغم حالة الترقب التي سبقت العملية الانتخابية، تمكنت السلطات من تنظيم الانتخابات بشكل منظم وآمن، مما أسهم في سير العملية بسلاسة.

في مراكز الاقتراع في قرى الخرشه والطيبة، شارك المواطنون بحماس في ممارسة حقهم الانتخابي، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان سلامة العملية. ورغم ذلك، تم رصد العديد من التجاوزات الانتخابية في بعض المراكز، حيث لاحظ المراقبون وجود ترتيب غير قانوني من قبل بعض المرشحين والأحزاب داخل الحرم الانتخابي. وقد تمثلت تلك التجاوزات في محاولة التأثير على الناخبين داخل مراكز الاقتراع، وهو ما أثار استياء العديد من الناخبين والمراقبين على حد سواء. ورغم هذه التجاوزات، ظلت العملية الانتخابية سلمية بشكل عام، ولم تشهد أي حوادث تعكر صفو الانتخابات.

على صعيد نسب التصويت، تصدرت محافظة الكرك أعلى نسب المشاركة بين جميع المحافظات الأردنية بنسبه 61%، حيث تعتبر

نسبة التصويت في المحافظة مرتفعه مما

يعكس الاهتمام الكبير من المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية. هذه النسبة العالية في الكرك تظهر وعي الناخبين بأهمية اختيار ممثليهم في البرلمان وتأثير هذه الانتخابات على مستقبل المنطقة.

وفي ختام اليوم الانتخابي، أعرب العديد من الناخبين في المزار الجنوبي عن رضاهم على سير العملية الانتخابية، معبرين عن أملهم في أن يسهم المجلس النيابي العشرون في تحسين الأوضاع العامة ودعم التنمية في المنطقة.

تظل مسألة مراقبة الانتخابات وتحقيق الشفافية الكاملة أمرًا حيويًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة من قبل الهيئات المستقلة لضمان تقليص التجاوزات وتحقيق العدالة لكافة الأطراف.