مراسلو عمان نت يرصدون مجريات العملية الانتخابية (الكرك)

(MENAFN
- Amman Net) شهدت منطقة المزار الجنوبي كما الأردن يوم أمس الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء المجلس النيابي العشرين، حيث جرت الانتخابات في أجواء من الهدوء والسلام في معظم مناطق اللواء، وخاصة في قريتي الخرشه والطيبة. ورغم حالة الترقب التي سبقت العملية الانتخابية، تمكنت السلطات من تنظيم الانتخابات بشكل منظم وآمن، مما أسهم في سير العملية بسلاسة.
في مراكز الاقتراع في قرى الخرشه والطيبة، شارك المواطنون بحماس في ممارسة حقهم الانتخابي، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان سلامة العملية. ورغم ذلك، تم رصد العديد من التجاوزات الانتخابية في بعض المراكز، حيث لاحظ المراقبون وجود ترتيب غير قانوني من قبل بعض المرشحين والأحزاب داخل الحرم الانتخابي. وقد تمثلت تلك التجاوزات في محاولة التأثير على الناخبين داخل مراكز الاقتراع، وهو ما أثار استياء العديد من الناخبين والمراقبين على حد سواء. ورغم هذه التجاوزات، ظلت العملية الانتخابية سلمية بشكل عام، ولم تشهد أي حوادث تعكر صفو الانتخابات.
على صعيد نسب التصويت، تصدرت محافظة الكرك أعلى نسب المشاركة بين جميع المحافظات الأردنية بنسبه 61%، حيث تعتبر
نسبة التصويت في المحافظة مرتفعه مما
يعكس الاهتمام الكبير من المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية. هذه النسبة العالية في الكرك تظهر وعي الناخبين بأهمية اختيار ممثليهم في البرلمان وتأثير هذه الانتخابات على مستقبل المنطقة.
وفي ختام اليوم الانتخابي، أعرب العديد من الناخبين في المزار الجنوبي عن رضاهم على سير العملية الانتخابية، معبرين عن أملهم في أن يسهم المجلس النيابي العشرون في تحسين الأوضاع العامة ودعم التنمية في المنطقة.
تظل مسألة مراقبة الانتخابات وتحقيق الشفافية الكاملة أمرًا حيويًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة من قبل الهيئات المستقلة لضمان تقليص التجاوزات وتحقيق العدالة لكافة الأطراف.
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