وائل السقا: سنمد يدنا للجميع

وائل السقا: سنمد يدنا للجميع
التاريخ
9/12/2024 3:30:54 AM
(MENAFN
- Amman Net) قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا سنمد يدنا للجميع في البرلمان
من باب التشاركية ولا مشكلة لدينا بتحالفات تحت القبة إذا تقاطعت المواقف.
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