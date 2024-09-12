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وائل السقا: سنمد يدنا للجميع

9/12/2024 3:30:54 AM
(MENAFN- Amman Net) قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا سنمد يدنا للجميع في البرلمان من باب التشاركية ولا مشكلة لدينا بتحالفات تحت القبة إذا تقاطعت المواقف.

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