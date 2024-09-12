الشرطة تقبض على عاملة سرقت 100 ليرة ذهبية من داخل منزل في الخليل.

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN / قبضت الشرطة اليوم على عاملة قامت بسرقة 100 ليرة ذهبية من داخل منزل في الخليل .
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه وبناء على شكوى تلقتها المباحث العامة من قبل أحد المواطنين تتعلق بقيام مجهول بسرقة 100 ليرة ذهبية من داخل منزله،
على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجريمة ومعرفة الفاعل.
وأضافت الشرطة بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه فيه وتبين بأنها سيدة كانت تعمل بداخل منزل ، حيث تم القبض عليها وضبط المسروقات .
وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليها لاستكمال
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