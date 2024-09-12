الشرطة تقبض على عاملة سرقت 100 ليرة ذهبية من داخل منزل في الخليل.

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN / قبضت الشرطة اليوم على عاملة قامت بسرقة 100 ليرة ذهبية من داخل منزل في الخليل .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه وبناء على شكوى تلقتها المباحث العامة من قبل أحد المواطنين تتعلق بقيام مجهول بسرقة 100 ليرة ذهبية من داخل منزله،

على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجريمة ومعرفة الفاعل.



وأضافت الشرطة بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه فيه وتبين بأنها سيدة كانت تعمل بداخل منزل ، حيث تم القبض عليها وضبط المسروقات .

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليها لاستكمال

