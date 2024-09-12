مُشادَّة بمكتب نتنياهو بين سموتريتش وبن غفير حول أزمة السجون

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN/ ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مشادة وقعت أمس الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين بين وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، حول أزمة نقص الأماكن في السجون.

وأضافت أن المشادة بين بن غفير وسموتريتش انتهت بشجار وتلاوم، وأن بن غفير عرض خلال اللقاء خطة لبناء 5000 مكان احتجاز جديد وطالب بميزانية خاصة للمشروع، بينما رد عليه سموتريتش صارخا، مطالبا إياه باستخدام الأموال الموجودة في وزارته أولا قبل طلب ميزانية جديدة.

وأشارت إلى أن ذلك استفز بن غفير، ودفعه للرد على سموتريتش قائلا: هل أنت طبيعي؟ لقد بنينا 3000 مكان احتجاز وهو رقم لم يتم إنجازه منذ سنوات بمصلحة السجون، هل تريد أن نأخذ السجناء إلى بيوتنا على ظهورنا؟

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أمر بإيجاد حل للبناء الفوري لـ 470 مكان احتجاز بالسجون لكن مشكلة الميزانية لم يتم حلها وفق ما ذكرت تلك المصادر.