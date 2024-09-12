مُشادَّة بمكتب نتنياهو بين سموتريتش وبن غفير حول أزمة السجون

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN/ ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مشادة وقعت أمس الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بين وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، حول أزمة نقص الأماكن في السجون.
وأضافت أن المشادة بين بن غفير وسموتريتش انتهت بشجار وتلاوم، وأن بن غفير عرض خلال اللقاء خطة لبناء 5000 مكان احتجاز جديد وطالب بميزانية خاصة للمشروع، بينما رد عليه سموتريتش صارخا، مطالبا إياه باستخدام الأموال الموجودة في وزارته أولا قبل طلب ميزانية جديدة.
وأشارت إلى أن ذلك استفز بن غفير، ودفعه للرد على سموتريتش قائلا: هل أنت طبيعي؟ لقد بنينا 3000 مكان احتجاز وهو رقم لم يتم إنجازه منذ سنوات بمصلحة السجون، هل تريد أن نأخذ السجناء إلى بيوتنا على ظهورنا؟
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أمر بإيجاد حل للبناء الفوري لـ 470 مكان احتجاز بالسجون لكن مشكلة الميزانية لم يتم حلها وفق ما ذكرت تلك المصادر.
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