إضافة خصائص المساعد الصوتي إلى برمجيات سيارة لوسيد أو.تي.إيه

أطلقت لوسيد تحديثاً رئيساً مباشراً لحزمة برمجيات سيارتها، تضمَّن إضافة خصائص المساعد الإلكتروني الصوتي الذي يساعد على تشغيل وظائف السيارة بالأوامر الصوتية.

وتتمتع سيارة لوسيد أير بكل السمات التي قد ترغب في الحصول عليها من سيارة كهربائية صالون فاخرة، من معدل تسارع كبير للغاية، ومساحة كبيرة، وشكل مستقبلي يجعلها مميزة في حركة المرور.

لكن المستهلكين المعاصرين يتوقعون أن تواكب سياراتهم الصالون الفارهة الحديثة ليس من حيث المكونات الفعلية فقط، وإنما في تجهيزات البرمجيات فيها أيضاً.

ويتم تثبيت التحديث الأخير 2.4 كما يحدث في تحديث برمجيات الهاتف الذكي، ويمكن أن يتم عن بعد دون الحاجة إلى الوجود بالقرب من السيارة.

وكما تتوقع من شركة موجودة في مركز صناعة التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية سيلكون فالي، فإن حزمة تحديث البرمجيات مصممة لتخفيف عبء تشغيل وظائف السيارة المختلفة أثناء القيادة في الشوارع المزدحمة.

ويتضمن تحديث برنامج مساعد السائق الإلكتروني دريم درايف برو خرائط عالية الوضوح للطرق السريعة مع رسوم ثلاثية الأبعاد لما يتم عرضه على لوحة عدادات السيارة.

كما يعمل هذا البرنامج أثناء السير على الطرق المتعرجة

للغاية، ويتم إبطاء السرعة آلياً عند السير في المنحنيات.

لكن الأشد إثارة بالنسبة إلى أصحاب السيارة لوسيد أير هو إضافة أمر السير ثم التوقف للسيارة أثناء زحام المرور.

ومع التحديث الجديد فإنه عند توقف السيارة لفترة طويلة بسبب زحام المرور، فإنها ستستأنف السير بمجرد أن ينظر السائق للأمام وتحرك السيارة الموجودة أمامها.

كما يتم عرض توجيهات برنامج الملاحة آبل كار بلاي لحظياً على شاشة لوحدة العدادات. ومع استمرار تحديث الشركات الأخرى لأنظمة مساعد السائق، فإن مجرد الضغط المستمر على زر إشارة الانحراف ستجعل السيارة تغير حارة السير تلقائياً.

كما يتضمن تحديث حزمة البرمجيات المساعد الصوتي اللاسلكي مثل ألكسا من آمازون أو مساعد غوغل.

وبمجرد الضغط على رمز الميكروفون وقول: «مرحبا لوسيد» يمكن للسائق التحكم في العديد من الوظائف بالأوامر الصوتية.

وبحسب موقع «كار نيوز» المتخصص في موضوعات السيارات، فإن التحديث 2.4 يساعد في استمرار السيارة لوسيد في المنافسة مع أحدث السيارات من ناحية التجهيزات التقنية.

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