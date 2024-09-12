الخطوط الجوية التركية تفوز بثلاث جوائز تمويلية من مجلة Airline Economics

(MENAFN
- Ogilvy) حصدت شركة الطيران الوطنية، جائزة European Supported Finance Deal of the Year وجائزة European Overall Deal of the Year . كما فاز البروفيسور مراد شكرعضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية والمدير المالي لشركة الخطوط الجوية التركية، بجائزة "أفضل مدير مالي في أوروبا"، ذلك خلال الحفل الذي أقامته مجلة Airline Economics في لندن في 9 سبتمبر.
تمكنت الخطوط الجوية التركية التي تسير رحلاتها إلى وجهات دولية أكثر من أي شركة طيران في العالم، من توسيع قاعدة مموليها جغرافيًا عبر الاستفادة من فعالية التكاليف وتخفيض مخاطر العملة بفضل تنوع هيكل الإيرادات. وقد قامت مؤخراً بإضافة عملة جديدة إلى محفظتها التمويلية من خلال تمويل ثلاث طائرات إيرباص A350 باليوان الصيني من قبل AVIC International Leasing وCCB Financial Leasing، ما يجعلها جديرة بالفوز بجائزة European Supported Finance Deal of the Year.
علاوة على ذلك، فإن تمويل الخطوط الجوية التركية، لطائرتين من طراز Airbus A350 بهيكل مضمون من ECA من JOLCO بالين الياباني بالتعاون مع BNP Paribas & Citibank و NTT TC Leasing Consortium جعلها تفوز بجائزة European Supported Finance Deal of the Year ، لتؤكد على مكانتها الرائدة في السوق الياباني وذلك منذ عام 2007 .
كما يُشكل فوز البروفيسور مراد سكر عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية والمدير المالي لشركة الخطوط الجوية التركية بجائزة، "أفضل مدير مالي في أوروبا"، دلالة واضحة على مكانته الرائدة وتميزه في قيادة الشؤون المالية، ورؤيته الاستراتيجية، كما خبرته العميقة التي كانت محورية في النمو المستدام والنجاح المستمر للخطوط الجوية التركية على مر السنين. لا شك أن مساهمات سكر في تعزيز الشؤون المالية للخطوط الجوية التركية، شكلت عنصر دعم لمبادرات الشركة الاستراتيجية، ما مكنها من التفوق في السوق التي تتميز بالتنافسية وعدم الاستقرار. منذ توليه منصب المدير المالي للخطوط الجوية التركية في عام 2016، كان للسيد سكر دور حاسم في تعزيز العمليات المالية، وإدارة المخاطر، وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة ساعدت الشركة على تحقيق انجازات مهمة والحفاظ على ميزة تنافسية على الساحة العالمية.
وقال البروفيسور مراد شكر، الذي مثل الشركة الوطنية في حفل توزيع الجوائز: "يشرفني حقًا الفوز بهذه الجوائز وأشعر بالامتنان لكوني جزءًا من عائلة الخطوط الجوية التركية القوية. يعكس هذا التقدير العمل الجاد والالتزام من قبل الجميع في الشركة. كما أنني على ثقة، من أن شركة الطيران الوطنية ستواصل تحقيق كل خطوة باتجاه الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية".
يحقق فريق تمويل طائرات الخطوط الجوية التركية، واحدة من أقل تكاليف التمويل في صناعة الطيران من خلال موظفيها الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة الشاملة بمجموعة متنوعة من هيكلية تمويل الطائرات. لقد اعتُبرت شركة النقل الوطنية جديرة بالفوز بالعديد من جوائز التمويل من قبل المؤسسات المرموقة عالمياً مثل "تمويل النقل العالمي" و"اقتصاديات الخطوط الجوية" وAirfinance Journal والسندات والقروض والصكوك التركية، ذلك نتيجة امتلاكها نماذج تمويل مبتكرة، والتي تم تنفيذ العديد منها لأول مرة منذ عام 2009. في هذا الصدد تم تتويج نجاح الخطوط الجوية التركية من خلال الفوز بـ 30 جائزة تمويل طائرات دولية في السنوات العشر الماضية، عن عمليات التنفيذ الناجحة التي بلغت قيمتها حوالي 16 مليار دولار أمريكي.
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