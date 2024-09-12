الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس

MENAFN - Palestine News ) طوباس/PNN- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على محافظة طوباس لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال ما زالت تحاصر المدينة من جميع مداخلها وتفرض حظرا للتجول عليها، منذ حوالي 30 ساعة.

وأضافت أن قوات الاحتلال ما زالت تنتشر بكثافة في أحياء مدينة طوباس، وهناك انتشار كبير للقناصة ووحدات المشاة، إضافة إلى تحويل عدد من العمارات إلى ثكنات عسكرية.

كما نفذت قوات الاحتلال، منذ أمس، عمليات مداهمة وتفتيش للعديد من منازل المواطنين في طوباس واعتقلت تسعة مواطنين، إضافة إلى اعتقال عدة مواطنين آخرين والإفراج عنهم لاحقا.

وكان 5 شبان استشهدوا فجر أمس بعد قصفهم من طائرة إسرائيلية مسيرة قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس.

وبالتزامن مع استمرار حصار واقتحام طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال منتصف الليلة، مخيم الفارعة جنوب طوباس، واستشهد المواطن سفيان جواد عبد الجواد (46 عاما).

كما نشرت قوات الاحتلال القناصة وجنود المشاة في المخيم، وشرعت بمداهمة العديد من منازل المواطنين، فيما عملت جرافات الاحتلال على إحداث تجريف وأضرار في البنية التحتية في المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال، منذ أمس وحتى الآن، بلدة طمون عدة مرات، وكان يتخلل ذلك مداهمات وتفتيش لمنازل المواطنين، كما تم اعتقال عدة مواطنين واحتجازهم والإفراج عنهم لاحقا.

وأصيب شابان برصاص الاحتلال في بلدة طمون خلال اقتحامها أمس، أحدهما أصيب بالرصاص الحي في الصدر ووصفت إصابته بالحرجة، كما أصيب الآخر بالرصاص الحي في الظهر.

ومنذ بدء الاحتلال عمليته العسكرية شمال الضفة الغربية بتاريخ 28 آب/ أغسطس الماضي استشهد على أرض محافظة طوباس 16 مواطنا، 14 استشهدوا بسبب عمليات القصف بالطائرات المسيرة، فيما استشهد اثنان جراء القنص وإطلاق الرصاص بشكل مباشر عليهم من جنود الاحتلال، فيما يرتفع عدد شهداء المحافظة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر إلى 56 شهيدا.