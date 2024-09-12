شهيد برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس /PNN/ استشهد مواطن فلسطيني فجر اليوم الخميس، برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس.
وأفادت مصادر طبية بأن المواطن سفيان جواد فايز عبد الجواد (٤٦ عاما)، استشهد جراء إصابته برصاصة في القلب من قناص إسرائيلي.
ونقل عبد الجواد إلى المستشفى التركي في طوباس مصابا بجروح خطرة، حيث أعلن عن استشهاده هناك.
واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، منتصف الليل، و عاثت الجرافات الإسرائيلية خراباً في منطقة التوغل وقطع خطوط المياه.
كما دهمت قوات الاحتلال بعض المنازل بشكل عشوائي وتخللها اشتباكات عنيفة في محاور عدة داخل مخيم الفارعة.
وأوضحت
مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة، بعد منتصف الليلة، تزامنا مع استمرار العدوان على مدينة طوباس، والمتواصل منذ أكثر من ٢٤ ساعة.
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