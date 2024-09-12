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شهيد برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

9/12/2024 1:09:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس /PNN/ استشهد مواطن فلسطيني فجر اليوم الخميس، برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية بأن المواطن سفيان جواد فايز عبد الجواد (٤٦ عاما)، استشهد جراء إصابته برصاصة في القلب من قناص إسرائيلي.

ونقل عبد الجواد إلى المستشفى التركي في طوباس مصابا بجروح خطرة، حيث أعلن عن استشهاده هناك.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، منتصف الليل، و عاثت الجرافات الإسرائيلية خراباً في منطقة التوغل وقطع خطوط المياه.

كما دهمت قوات الاحتلال بعض المنازل بشكل عشوائي وتخللها اشتباكات عنيفة في محاور عدة داخل مخيم الفارعة.

وأوضحت
مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة، بعد منتصف الليلة، تزامنا مع استمرار العدوان على مدينة طوباس، والمتواصل منذ أكثر من ٢٤ ساعة.


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