لليوم الثالث : الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /PNN/ واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على محافظة طولكرم لليوم الثالث على التوالي حيث نفذ عمليات تخريب للبنى التحتية وحملات دهم وتفتيش واعتقالات طالت احياء المدينة ومخيماتها.

و اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان من مدينة طولكرم، تزامنا مع عدوانها المتواصل على المخيم لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال قوات الاحتلال مهدي زياد الجيوسي، وعبد أبو عصبة من منزليهما في الحي الشرقي، ومعاذ سمير الحارون بعد مداهمة منزله في الحي الغربي للمدينة وهو معتقل سابق.

في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم طولكرم، وسط الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية اليهما، وتحليق لطائرات استطلاع على ارتفاع منخفض.

وقالت مصادر محلية، إن آليات الاحتلال تتمركز على مداخل المخيم، وتحديدا شارع نابلس المحاذي ومدخله الشمالي الرئيسي، وتنشر عناصر المشاة داخل الشوارع والأزقة في حارات المخيم، والقناصة في البنايات العالية، وعدد من المنازل التي حولتها إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها منها قسرا.

كما تواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة، وتتمركز آلياتها على مدخل الطوارئ الرئيسي، وتعرقل عمل طواقم الاسعاف والمرضى أثناء دخولهم إلى المستشفى أو خروجهم منه، واخضاعهم للاستجواب.

وجرفت جرافة الاحتلال الليلة الماضية دوار شويكة في الحي الشمالي للمدينة، والحقت دمارا كبيرا فيه، بعد ان خربته وهدمته في الاقتحام السابق.

وكان استشهد الليلة الماضية ثلاثة شبان بعد قصف طائرة احتلال مسيرة لمركبة كانوا يستقلونها في منطقة عزبة الحاج مسعود في ضاحية اكتابا شرق طولكرم، وتم نقلهم اشلاء وجثث متفحمة الى مستشفيات المدينة.

والشهداء هم: عماد الدين خضر مسعد شحادة (28 عاما) من مخيم نور شمس، ومحمد ناصر من مخيم نور شمس، وصلاح الدين عمار بدو من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

ونظراً لاستمرار الاقتحام لمدينة ومخيم طولكرم وعدم استقرار الوضع الأمني والوضع الصعب الذي يعيشه سكان المخيمات وباقي أنحاء المحافظة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين، اعلنت مديرية التربية والتعليم تعليق الدوام اليوم الخميس في كافة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال.