المناظرة بين هاريس وترامب: دون الضربة القاضية د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News ) بعد استطلاعات للرأي تظهر تقارب المرشحين الرئاسيين، جاءتالمناظرة الرئاسية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، التي بثتها شبكةABC من فيلادلفيا فجر يوم أمس، قبل نحو ثمانية أسابيع فقط من يوم الانتخابات. ورغم اعتقاد كل من المرشحين بفوزه في هذه المناظرة، إلا أن أي منهما لم يفز بالضربة القاضية، الأمر الذي يبقي تأرجح استطلاعات الرأي حول نتائج الانتخابات على حالها. وطالبت هاريس بمناظرة ثانية، وهو الأمر الذي لا يستطيع رفضه. ويحتاج التحضير للمناظرة حوالي الشهر، الأمر الذي يعني إمكانية حدوث مناظرة أخرى. واستفادت هاريس بشكل خاص من هذه المناظرة في تعريف الناخبين بها، خصوصاً وأن ترامب معروف لدى الجمهور الانتخابي كرئيس سابق، ومخضرم بخوض المناظرات، فخاضها ثلاث مرات من قبل.وانقسم المستطلعة آراؤهم بعد مناظرة أمس حول أي من المتنافسين يفهم مشاكل البلاد، فارتفعت أسهم هاريس في ذلك، مقارنة بنتائج ما قبل المناظرة، وباتت النتائج في العموم متقاربة، وإن بقيت الاستطلاعات تمنح الأفضلية لترامب في التعامل مع الاقتصاد. بثت مناظرة أمس من مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا التي تتمتع بأهمية تاريخية وانتخابية كبيرة. فشكلت أهمية خلال الثورة الأمريكية، ووقع إعلان الاستقلال في العام 1776 في "قاعة الاستقلال" في المدينة. وتشهد الولاية منافسة شديدة في هذه الانتخابات، اذ حسمت نتائج التصويت فيها وصول بايدن إلى الحكم في العام2020. ومن المعروف أن هذه الانتخابات لن يتم حسمها من خلال عدد الأصوات الشعبية، وإنما من خلال نظام المجمع الانتخابي، فتصويت المقاطعات سيكون حاسماً، الأمر الذي يفسر محاولات هاريس كسب أصوات العرب والمسلمين، والتي يمكن أن تحسم نتائج مقاطعات بأكملها لصالحها.





وتمتاز هاريس بانتقاد المتنافسين لها خلال المواجهة معهم، كما حدث ذلك في انتقاد بايدن من قبل، وترامب أمس، الأمر الذي يفقد مناظراتها الجدية والمهنية في طرح الأفكار. هاجمت هاريس خلال المناظرة ترامب معتبرة أنه "ترك أسوأ حالة بطالة منذ الكساد العظيم، وأسوأ جائحة صحية منذ قرن، وأسوأ هجوم على الديمقراطية منذ الحرب الأهلية"، وأكدت أن ما فعلته إدارة بايدن كان بهدف تنظيف الفوضى التي خلّفها ترامب. وتحمل حملة هاريس شعار "لن نعود إلى الوراء"، للاشارة لسياسات الرئيس السابق ترامب، يأتي ذلك رغم كل المشكلات التي تعاني منها البلاد اليوم.

في حين نجح ترامب في هذه المناظرة بضبط النفس وتحييد الهجوم، فتبني موقف الدفاع لرفع تهمة التنمر ومهاجمة النساءعنه.

كما أنه نجح بعرض وجهة نظر منطقية فيما يتعلق بالإجهاض، وهو الملف الذي يعتبر نقطة قوة في حملة هاريس، ووسيلتها لجني أصوات عدد كبير من النساء الذين يشكلون اغلبية في الولايات المتحدة، عندما خاطب عقلية المتدنيين الأميركيين المتحفظة، وأقر بضرورة الظروف الاستثنائية لأخذها بعين الاعتبار، ومنح الولايات هامش أكبر في اتخاذ القرار فيه. وأجاب ترامب بحنكة عندما سئل عما إذا كان يريد أن "تنتصر" أوكرانيا بالحرب، مؤكداً أنه يريد أن تتوقف. فركز على تكاليفها على الولايات المتحدة، وشدد على فشل منافسيه في منع نشوبها أولاً والعجز في إنهائها حتى الآن.





لم تقدم المناظرة الجديد عما تم طرحه في الدعاية الانتخابية للمرشحين، ولقيت هاريس تنسخ ملامح حقبة سياسة الرئيس بايدن الضعيف بتفاصيلها، وترامب يتمسك بموافقة العامة التي انعكست خلال حقبة رئاسته السابقة. ألقت هاريس اللوم على ترامب في قضايا الحدود وأمنها، بينما اتهم ترامب الديمقراطيين بالسماحلملايين المهاجرين الدخول إلى البلاد. وأطلقت هاريس خطة اقتصادية تقوم على بناء اقتصاد الفرص وخفض الضرائب وتحسين مستوى المعيشة، وذلك بحظر رفع الأسعار في متاجر البقالة ومعالجة تكاليف الإسكان، ومساعدة الأسر والأعمال التجارية الصغيرة. في حين اعتبر ترامب أن هاريس ليست لديها خطة للنهوض بالاقتصاد، واعتبر أن فرض الرسوم الجمركية على الدول الأخرى مكن بلاده من جني الكثير، وهو ما جعل خطته سارية حتى بعد مغادرته منصبه. واقترح بايدن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات، وتعهد بتخفيضات ضريبية شاملة، وبالحفر في البلاد لخفض أسعار الطاقة، كما اعتبر أن قفل الحدود لوقف المهاجرين غير الشرعيين سيساعد الاقتصاد.











لجأ المرشحان للمغالطات والتضليل في بعض الاحيان، الأمر الذي يشكك بمصداقية ومهنية أي منهما، ويرجح مقاربة افتقار الولايات المتحدة لقيادة مستقبلية تمكنها من الخروج من مأزقها الحالي. بدأ ترامب المناظرة بتوجيه اتهام لهاريس بأنها "ماركسية"، وهو أمر غير صحيح. وخلال تناولهما موضوع الانسحاب الأميركي من أفغانستان، قال ترامب إن طالبان ورثت معدات عسكرية أميركية بقيمة 85 مليار دولار تركتها القوات الأميركية، إلا إن ذلك غير دقيق. فطالبان استولت بالفعل على معدات عسكرية أميركية الصنع، عندما سيطرت على السلطة في العام 2021، إلا أن المبلغ المذكور يمثل تقريباً إجمالي المساعدات المخصصة للجيش والشرطة الأفغانية خلال الحرب التي استمرت عقدين. وأثار الرئيس السابق ادعاء بأن هاريس "تريد مصادرة أسلحة" الأميركيين، وهو أيضاً ادعاء غير صحيح، اذ تميل هاريس لدعم تطبيق قوانين تعزيز السلامة العامة في ظل استمرار حيازة الأسلحة، ورد هاريس بامتلاكها سلاح بالفعل. وادعى ترامب كذلك بأنه نفذ قانون الرعاية الصحية "أوباما كير"، رغم تعهداته السابقة بإلغائه، لكن ذلك أيضا غير صحيح، لأنه حاول الغائه ولم ينجح في ذلك بعد التصويت عليه في الكونغرس في العام 2017، رغم أنه وقع أمر تنفيذي في بداية ولايته لإلغائه، وقام بتقليص فترة التسجيل له وخفض تمويله.

واتهم ترامب أيضا مهاجرين هايتيين بأكل الحيوانات الأليفةالأمر الذي استدعى تدخل مسؤول المناظرة الذي نفى ذلك.





وخلال المناظرة، زعمت هاريس أنه لا يوجد أفراد من الجيش الأميركي في الخدمة الفعلية في منطقة قتال خارج البلاد للمرة الأولى هذا القرن. إلا أن ذلك غير صحيح، فالكونغرس لم يعلن رسميا الحرب منذ سنوات، إلا أن القوات الأميركية موجودة في مناطق قتال بعدة دول، اذ تتواجد تلك القوات في العراق وسوريا وفي الصومال وأجزاء أخرى من أفريقيا وتقوم بمهام في البحر الأحمر.

وفي المناظرة صرحت هاريس أيضاً أن إدارة بايدن أضافت أكثر من 800 ألف وظيفة جديدة للاقتصاد الأميركي، إلا أن معظم تلك الوظائف (746,000) أُضيفت في عامي 2021 و2022، مع نمو بطيء في 2023 وأوائل 2024، أي خلال الحرب الروسية الأوكرانية، التي تدفع الولايات المتحدة ثمناً لها أيضا، ففي آب 2024، فقد الاقتصاد نحو 24,000 وظيفة، مما خفض الإجمالي إلى 739,000.





وفي سؤال للمتنافسين حول الحرب على غزة، كررت هاريس تصريحاتها السابقة حوّل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وضرورة انهاء الحرب، والتشديد على حل الدولتين وإعادة إعمار غزة، بينما لم يفصح ترامب عن موقفه في المناظرة، رغم مواقفه المعروفة مسبقاً. وبينما تتواصل حدة حرب الابادة في غزة، وتتصاعد حدة المعارك المضبوطة في شمال فلسطين، وتتأجج نار المواجهة في الضفة، لا يخرج موقف المرشحين عن دعم مطلق لإسرائيل، لكن كل على طريقته. فتصريحات هاريس في جوهرها لا تذهب بعيداً عن موقف بايدن والديمقراطيين، الذين يتبنون فكرة حل الدولتين، دون أي اجراء حقيقي لتحقيق ذلك. ويتفق الجمهوريون والديمقراطيون على الدعم المطلق ورعاية إسرائيل في اروقة صنع القرار الأميركي.

وفي المحصلة، لن يستفيد الفلسطينيون في حال صعود أي من المرشحين للحكم، في ظل سياسة عامة محسومة لصالح إسرائيل. وإن بقيت شخصية ترامب القيادية الكاريزميةعمرماً أقوى على اتخاذ قرارت مصيرية جرئية، بالمقارنة بشخصية هاريس الباهتة. وعندما سؤال ترامب حوّل نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة، جدد ترامب رفضه الاعتراف بهزيمته فيها قبل أربع سنوات، مكرراً مزاعمه بشأن تزوير نتيجة الانتخابات، وهو الأمر الذي يوحي بإمكانية حدوث مشاكل مشابهه لتلك التي حدثتفي الانتخابات الماضية.



