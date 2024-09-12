Thursday, 12 September 2024 08:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويت تدعو ايران الى مواصلة التعاون مع الوكالة الذرية لتسوية قضايا برنامجها النووي

9/12/2024 12:14:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 11 - 9 (كونا) -- دعت دولة الكويت اليو الأربعاء ايران الى مواصلة العمل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر تقديم كافة المعلومات والتفسيرات المطلوبة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين حتى يتم تسوية كافة المسائل العالقة في برنامجها النووي.
جاء ذلك في بيان ألقاه سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام امام دورة مجلس محافظي الوكالة الذرية المنعقدة في فيينا حاليا بشأن اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار بين الوكالة وايران.
واكد السفير الفصام على أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات ولا سيما دورها المحوري في تطبيق نظام الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار.
وتناول السفير الكويتي ما ورد في تقرير المدير العام للوكالة المعروض على مجلس المحافظين ولاسيما إشارة التقرير الى ان المسائل العالقة تنبع من التزامات ايران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة ويجب حلها حتى تكون الوكالة في وضع يمكنها من تقديم ضمانات بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني.
وعلى صعيد متصل ألقى السفير الكويتي بيانا آخر امام مجلس المحافظين بشأن مسألة التحقق والرصد في ايران على ضوء قرار مجلس الأمن 2231.
وقال السفير الكويتي في بيانه الثاني "إن تقرير المدير العام للوكالة الصادر بتاريخ 29 أغسطس 2024 اشار الى تأثر عمليات التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة منذ توقف ايران بتاريخ 23 فبراير 2021 عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وفقا لقرار مجلس الأمن 2231 ما نتج عنه فقدان الوكالة استمرارية المعرفة فيما يتعلق بإنتاج ورصيد أجهزة الطرد المركزي والماء الثقيل".
واكد السفير الفصام أن دولة الكويت تؤكد على حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم الانتشار.
ودعت دولة الكويت في البيان ايران إلى الاستمرار في تواصلها مع الوكالة والالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة الصادرة.
كما أعربت عن أملها في مصادقة ايران على البروتوكول الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران ويضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي. (النهاية)

ع م ق / ر ج



MENAFN12092024000071011013ID1108664870

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث