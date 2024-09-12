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دولة الكويت: نأمل بمواصلة دول العالم دعم فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الامم المتحدة

9/12/2024 12:14:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 9 (كونا) -- اعربت دولة الكويت اليوم الاربعاء عن الامل في مواصلة دول امريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي للجهود الدولية في دعم أحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
جاء ذلك في تصريح لمندوب دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين مع عدد من سفراء وممثلي بعثات دول أمريكا الجنوبية والكاريبي المعتمدين لدى مصر بشأن دعم دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واضاف المطيري أن مثل هذا الحق سيكون له قواعد حاكمة في استقرار المنطقة العربية التي تشهد منذ عقود عدم استقرار نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من المبادرات العربية في إحلال السلام حتى يعيش الجميع في استقرار وتنمية.
وقال المطيري ان دولة الكويت تقدر موقف دول امريكا الجنوبية والكاريبي في دعم الحق الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لجريمة إبادة جماعية مضيفا "اننا نشعر بقلق كبير لعدم احترام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني".
واعرب المطيري عن تقدير الكويت لمقترح دولة ليبيا الشقيقة بعقد هذا الاجتماع بين مجلس جامعة الدول العربية والأصدقاء المقربين من دول أمريكا الجنوبية والكاريبي لاسيما ان الجانبين لديهما أرضية مشتركة من القيم والمبادء المشتركة.
وصدر في ختام الاجتماع بيان مشترك اكد فيه مجلس جامعة الدول العربية وسفراء وممثلو بعثات دول أمريكا الجنوبية والكاريبي المعتمدون لدى مصر ضرورة العمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره والعودة وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة. (النهاية)

م ف م / ر ج



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