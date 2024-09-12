دولة الكويت: نأمل بمواصلة دول العالم دعم فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الامم المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 11 - 9 (كونا) -- اعربت دولة الكويت اليوم الاربعاء عن الامل في مواصلة دول امريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي للجهود الدولية في دعم أحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
جاء ذلك في تصريح لمندوب دولة الكويت لدى جامعة
الدول العربية السفير طلال المطيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين مع عدد من سفراء وممثلي بعثات دول أمريكا الجنوبية والكاريبي المعتمدين لدى مصر بشأن دعم دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واضاف المطيري أن مثل هذا الحق سيكون له قواعد حاكمة في استقرار المنطقة العربية التي تشهد منذ عقود عدم استقرار نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من المبادرات العربية في إحلال السلام حتى يعيش الجميع في استقرار وتنمية.
وقال المطيري ان دولة الكويت تقدر موقف دول امريكا الجنوبية والكاريبي في دعم الحق الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لجريمة إبادة جماعية مضيفا "اننا نشعر بقلق كبير لعدم احترام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني".
واعرب المطيري عن تقدير الكويت لمقترح دولة ليبيا الشقيقة بعقد هذا الاجتماع بين مجلس جامعة الدول العربية والأصدقاء المقربين من دول أمريكا الجنوبية والكاريبي لاسيما ان الجانبين لديهما أرضية مشتركة من القيم والمبادء المشتركة.
وصدر في ختام الاجتماع بيان مشترك اكد فيه مجلس جامعة الدول العربية وسفراء وممثلو بعثات دول أمريكا الجنوبية والكاريبي المعتمدون لدى مصر ضرورة العمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره والعودة وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة. (النهاية)
م ف م / ر ج
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