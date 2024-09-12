البنك الأهلي المتحد يحتفل بالفائزين الجدد بجوائز حصادي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬احتفال‭ ‬خاص‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬فرعه‭ ‬بمنطقة‭ ‬العدلية‭ ‬قام‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬باستضافة‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬سحوبات‭ ‬حصادي‭ ‬الشهرية‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتسليم‭ ‬الجوائز‭ ‬لهم‭.‬

وتتضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬حصادي‭ ‬الشهرية‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الجوائز،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬الجائزة‭ ‬الخاصة‭ ‬بقيمة‭ ‬100000‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬مانوج‭ ‬نافين‭ ‬ميغتشياني‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬عملاء‭ ‬آخرين‭ (‬مصطفى‭ ‬بشار‭ ‬السيد،‭ ‬وفاطمة‭ ‬يوسف‭ ‬الغانمي،‭ ‬وعلي‭ ‬عبدالنبي‭ ‬كاظم‭) ‬بالجوائز‭ ‬الشهرية‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬10000‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬لكل‭ ‬فائز،‭ ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬عشرة‭ ‬فائزين‭ (‬سناء‭ ‬جمعة‭ ‬الحداد،‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬علي،‭ ‬حيدر‭ ‬جعفر‭ ‬بدر،‭ ‬بروانة‭ ‬مرتضى‭ ‬دواني،‭ ‬غونت‭ ‬منير‭ ‬أنيامين،‭ ‬معصومة‭ ‬محمد‭ ‬عسكر،‭ ‬خديجة‭ ‬حسن‭ ‬وأنسية‭ ‬الرئيسي،‭ ‬رويري‭ ‬توماس‭ ‬دونه،‭ ‬ناصر‭ ‬حسين‭ ‬الموسوي،‭ ‬وعلي‭ ‬أحمد‭ ‬هزيم‭) ‬بالجوائز‭ ‬الشهرية‭ ‬بقيمة‭ ‬1000‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬لكل‭ ‬فائز‭.‬

كما‭ ‬يسر‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬إعلان‭ ‬بدء‭ ‬فعالية‭ ‬حصادي‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬حتى‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭. ‬وستقدم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تجربة‭ ‬تفاعلية‭ ‬للزوار،‭ ‬وسَتُتاح‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬حصادي‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬أرصدة‭ ‬حصادي‭ ‬الحالية‭ ‬والفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬فورية‭. ‬وسيكون‭ ‬موظفو‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬موجودين‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬الفعالية‭.‬

كما‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬حصادي‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬أو‭ ‬بزيارة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬البحرين‭. ‬جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬إجراء‭ ‬سحوبات‭ ‬حصادي‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربعاء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شهر،‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬عملاء‭ ‬حصادي‭ ‬الفرصة‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬للفوز‭ ‬بمجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬المميزة‭.‬

ويواصل‭ ‬برنامج‭ ‬حصادي‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلام‭ ‬عملائه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الجوائز،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬لهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬للفوز‭. ‬ويوجه‭ ‬البنك‭ ‬دعوته‭ ‬للجميع‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬فعالية‭ ‬حصادي‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬وأخذ‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامهم‭.‬