البنك الأهلي المتحد يحتفل بالفائزين الجدد بجوائز حصادي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في احتفال خاص أقيم في فرعه بمنطقة العدلية قام البنك الأهلي المتحد باستضافة الفائزين في سحوبات حصادي الشهرية الأخيرة وتسليم الجوائز لهم.
وتتضمن سحوبات حصادي الشهرية مجموعة متنوعة من الجوائز، من ضمنها الجائزة الخاصة بقيمة 100000 د.ب من نصيب مانوج نافين ميغتشياني وبالإضافة إلى فوز ثلاثة عملاء آخرين (مصطفى بشار السيد، وفاطمة يوسف الغانمي، وعلي عبدالنبي كاظم) بالجوائز الشهرية الكبرى بقيمة 10000 د.ب لكل فائز، بينما فاز عشرة فائزين (سناء جمعة الحداد، حسين علي حسن علي، حيدر جعفر بدر، بروانة مرتضى دواني، غونت منير أنيامين، معصومة محمد عسكر، خديجة حسن وأنسية الرئيسي، رويري توماس دونه، ناصر حسين الموسوي، وعلي أحمد هزيم) بالجوائز الشهرية بقيمة 1000 د.ب لكل فائز.
كما يسر البنك الأهلي المتحد إعلان بدء فعالية حصادي من 12 سبتمبر حتى 14 سبتمبر في مجمع سيتي سنتر البحرين. وستقدم هذه الفعالية تجربة تفاعلية للزوار، وسَتُتاح للزوار فرصة فتح حساب حصادي أو زيادة أرصدة حصادي الحالية والفوز بجوائز فورية. وسيكون موظفو البنك الأهلي المتحد موجودين لتقديم المساعدة طوال فترة الفعالية.
كما يمكن للعملاء فتح حساب حصادي بكل سهولة من خلال تطبيق البنك الأهلي المتحد للهواتف الذكية أو بزيارة أي من فروع البنك المنتشرة في مختلف أنحاء البحرين. جدير بالذكر أنه يتم إجراء سحوبات حصادي في آخر أربعاء من كل شهر، ما يمنح عملاء حصادي الفرصة كل شهر للفوز بمجموعة واسعة من الجوائز المميزة.
ويواصل برنامج حصادي تحقيق أحلام عملائه من خلال مجموعة واسعة من الجوائز، ما يوفر لهم العديد من الفرص للفوز. ويوجه البنك دعوته للجميع للانضمام إلى فعالية حصادي القادمة في مجمع سيتي سنتر البحرين وأخذ الخطوة الأولى نحو تحقيق أحلامهم.
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