معرض سيتي سكيب البحرين يعود في نسخته الثالثة في شهر نوفمبر القادم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستضيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬المعرض‭ ‬والمؤتمر‭ ‬المرتقب‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭-‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬ويستعرض‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬مسلطًا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أفخم‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭. ‬كما‭ ‬سيتيح‭ ‬للزوار‭ ‬إيجاد‭ ‬بيت‭ ‬أحلامهم‭ ‬واكتشاف‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الواعدة،‭ ‬ليوفر‭ ‬بذلك‭ ‬تجربة‭ ‬شاملة‭ ‬ومثمرة‭ ‬للحاضرين،‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

باستضافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عارضاً‭ ‬وتوفير‭ ‬200‭ ‬فرصة‭ ‬تطوير،‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يجذب‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10 , 000‭ ‬زائر‭. ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬للشركات‭ ‬والأفراد‭ ‬لبناء‭ ‬علاقات‭ ‬قوية‭ ‬وتوسيع‭ ‬شبكاتهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭.‬

يقام‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬ويشمل‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭. ‬يعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ -‬الصالة‭ ‬الرئيسية‭. ‬وسوف‭ ‬يجمع‭ ‬المؤتمر‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الصناعة،‭ ‬وكبار‭ ‬التنفيذيين،‭ ‬والمديرين‭ ‬الإداريين،‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الحكوميين،‭ ‬والمعماريين،‭ ‬والاستشاريين،‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وذلك‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الحضرية،‭ ‬وتطوير‭ ‬بنيتها‭ ‬التحتية،‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬لتكون‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الوجهات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬للعيش‭ ‬والعمل‭ ‬والاستثمار‭.

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ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬نجاحًا‭ ‬ملموسًا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬قطاعها‭ ‬العقاري‭ ‬بخطوات‭ ‬سريعة‭. ‬سيقام‭ ‬المعرض‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬ومعرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬للزوار‭ ‬تجربة‭ ‬شاملة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الفخامة‭ ‬والاستثمار‭.‬

استقبل‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10 , 000‭ ‬زائر‭ ‬وضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬58‭ ‬مشروعًا‭ ‬عقاريًا‭ ‬ضخمًا،‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬كما‭ ‬ساهم‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬بيع‭ ‬بقيمة‭ ‬بلغت‭ ‬240‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬ممهدًا‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭. ‬