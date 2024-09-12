مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع
التاريخ
9/12/2024 12:11:13 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2418 بتداول 2.5 مليون سهم، موزعة على 1798 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.8 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 16 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى. -(بترا)
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