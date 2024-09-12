الأردن يتقدم 26 مرتبة بـتكنولوجيا المعلومات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس، أن الأردن سجل تقدما ضمن مؤشر "تنمية تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات العالمي" ليحتل المرتبة 60 من بين 170 دولة.
ووفقا للمؤشر، الذي يصدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، قفز الأردن 26 مرتبة العام الحالي، مقارنة مع مستواه في التقرير السابق والتي جاء فيه بالمرتبة 86 عالميا.
وأكد التقرير أن تقدم الأردن بهذا الشكل العام الحالي، سببه تحسن موقعه في جميع المؤشرات الفرعية التي تعنى بانتشار خدمات الاتصالات المختلفة في الاتصالات المتنقلة والإنترنت عريض النطاق، وفي مجال الرقمنة والتحول الرقمي.
ووفقا للتقرير، حقق الأردن المرتبة الـ4 من ناحية مستوى التحسن بين 18 دولة عربية، كما ارتفع ترتيب الأردن من 8 إلى 6 بين الدول ذات الدخل المنخفض- المتوسط.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس: "إن هذا التقدم يعكس تحسنا كبيرا في مؤشرات الاتصال العالمية والفعالة، ما يعكس الجهود المستمرة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات". ويعتبر مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات تقريرا مهما يبين مدى تقدم الدول في مجال الرقمنة وتطويع خدمات الاتصالات والإنترنت لخدمة الاقتصاد الرقمي، وحرص الاتحاد الدولي للاتصالات على إصداره منذ العام 2010، وهو يتكون من مجموعة من المؤشرات الفرعية التي ترصد تقدم الدول في بناء مجتمع معلومات شامل.
وبلغة الأرقام، يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة، اليوم، بنحو 11 مليونا، ويقدر عدد اشتراكات الخلوي بـ7.8 مليون اشتراك، فيما بلغ عدد اشتراكات خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق (ومنها الفايبر)، العام الحالي، قرابة 798.8 ألف اشتراك.
وعن إنجازات الاستراتيجية الحالية للتحول الرقمي التي ينتهي العمل بها العام المقبل، أعلنت الحكومة مؤخرا، أن إجمالي الخدمات التي رقمنتها الحكومة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 1273 خدمة، بنسبة 53 % من إجمالي الخدمات الحكومية، وأن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي يهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية بالكامل مع نهاية العام المقبل.
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