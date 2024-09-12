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الأرثوذكسي واتحاد عمان يبدآن سلسلة نهائي سلة الشباب اليوم

9/12/2024 12:11:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يفتتح فريقا الأرثوذكسي واتحاد عمان عند الساعة التاسعة من مساء اليوم في صالة "إميل وماري حداد" بمنطقة عبدون غرب العاصمة عمان، سلسلة نهائي دوري الشباب تحت 20 عاما بكرة السلة.
وتتكون سلسلة الدور النهائي من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، فيما حسم فريق الجليل الصراع على المركز الثالث بإحرازه الميدالية البرونزية عقب فوزه بمجموع السلسلة على غزة هاشم (2-0).
ويتجدد اللقاء بين الفريقين عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت 14 من الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، على أن يخوض الفريقان لقاء فاصلا على اللقب حال تعادلهما في السلسلة يوم الثلاثاء 17 منه في صالة الأرثوذكسي.
ويدخل فريق الأرثوذكسي المباراة بقيادة مديره الفني زيد ساحوري متأثرا برحيل أربع لاعبين عن صفوفه لإكمال دراستهم، وهم: محمد ترجلي إلى الولايات المتحدة، محمد كتخدا وحمزة أبو الرب إلى إسبانيا، وحمزة دردس إلى الإمارات.
وقرر ساحوري الاستعانة بصانع ألعاب فريق تحت 18 عاما ميشيل نفاع لقيادة تحركات عبدالله الزعبي ونبيل كتخدا وسيف أبو سالم وسعيد الخوالدة، إلى جانب إمكانية الاستعانة باللاعبين البدلاء، طارق امسيح وأحمد طشطه والشقيقين يزيد وينال أبو شهيل وعبدالله العكش وعبدالجواد العجلوني، ولاعب من فريق 16 لم يفصح عنه.
في المقابل، يراهن المدير الفني لفريق اتحاد عمان عبدالله أبو قورة على حيوية عبدالمجيد شديفات في صناعة اللعب بالتناوب مع أحمد عطية وبإسناد من غازي عليان حول القوس، مع تولي يوسف بابيش وباسل أبو عبود مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، في الوقت الذي يمكنه فيه الاستعانة بالبديلين عصام الهزايمة ومحمد آدم طبقا لمجريات المباراة، التي يغيب عنها وضاح النابلسي وسند كنعان لسفرهما إلى هولندا والولايات المتحدة على الترتيب لإكمال دراستهما.

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