الأرثوذكسي واتحاد عمان يبدآن سلسلة نهائي سلة الشباب اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – يفتتح فريقا الأرثوذكسي واتحاد عمان عند الساعة التاسعة من مساء اليوم في صالة "إميل وماري حداد" بمنطقة عبدون غرب العاصمة عمان، سلسلة نهائي دوري الشباب تحت 20 عاما بكرة السلة.
وتتكون سلسلة الدور النهائي من ثلاث مباريات
مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، فيما حسم فريق الجليل الصراع على المركز الثالث بإحرازه الميدالية البرونزية عقب فوزه بمجموع السلسلة على غزة هاشم (2-0).
ويتجدد اللقاء بين الفريقين عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت 14 من الشهر الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، على أن يخوض الفريقان لقاء فاصلا على اللقب حال تعادلهما في السلسلة يوم الثلاثاء 17 منه في صالة الأرثوذكسي.
ويدخل فريق الأرثوذكسي المباراة بقيادة مديره الفني زيد ساحوري متأثرا برحيل أربع لاعبين عن صفوفه لإكمال دراستهم، وهم: محمد ترجلي إلى الولايات المتحدة، محمد كتخدا وحمزة أبو الرب إلى إسبانيا، وحمزة دردس إلى الإمارات.
وقرر ساحوري الاستعانة بصانع ألعاب فريق تحت 18 عاما ميشيل نفاع لقيادة تحركات عبدالله الزعبي ونبيل كتخدا وسيف أبو سالم وسعيد الخوالدة، إلى جانب إمكانية الاستعانة باللاعبين البدلاء، طارق امسيح وأحمد طشطه والشقيقين يزيد وينال أبو شهيل وعبدالله العكش وعبدالجواد العجلوني، ولاعب من فريق 16 لم يفصح عنه.
في المقابل، يراهن المدير الفني لفريق اتحاد عمان عبدالله أبو قورة على حيوية عبدالمجيد شديفات في صناعة اللعب بالتناوب مع أحمد عطية وبإسناد من غازي عليان حول القوس، مع تولي يوسف بابيش وباسل أبو عبود مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، في الوقت الذي يمكنه فيه الاستعانة بالبديلين عصام الهزايمة ومحمد آدم طبقا لمجريات المباراة، التي يغيب عنها وضاح النابلسي وسند كنعان لسفرهما إلى هولندا والولايات المتحدة على الترتيب لإكمال دراستهما.
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