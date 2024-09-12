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البروكلي والكرنب والقرنبيط تقلل خطر الجلطات القلبية

9/12/2024 12:10:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت دراسة أن الخضراوات الصليبية - مثل البروكلي والملفوف والكرنب والقرنبيط - تخفض ضغط الدم مقارنة بالخضراوات الجذرية وخضراوات القرع، لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. بحسب ما نشر موقع "الجزيرة نت".
أي الخضراوات أفضل لصحة القلب؟
وجد الباحثون من جامعة إديث كوان الأسترالية أن تناول 4 حصص يوميا من الخضراوات الصليبية، أدى إلى انخفاض كبير في ضغط الدم مقارنة بتناول 4 حصص يوميا من الخضراوات الجذرية وخضراوات القرع مثل الجزر، والبطاطا، والبطاطا الحلوة، واليقطين. ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "بي إم سي ميدسين".
وقالت طالبة الدكتوراه بجامعة إديث كوان، إيما كونولي: "إن المركبات التي تسمى الغلوكوسينولات، والتي توجد بشكل شبه حصري في الخضراوات الصليبية، تبين أنها تخفض ضغط الدم في الحيوانات، ولكن الأدلة على ذلك في البشر محدودة حتى الآن". وأضافت: "تحتوي الخضراوات الصليبية أيضا على مكونات أخرى من المحتمل أن توفر فوائد إضافية في خفض ضغط الدم، مثل النترات وفيتامين ك".
وأوضحت أن زيادة تناول الخضراوات يُوصى به على نطاق واسع للحد من مخاطر أمراض القلب، وأن الدراسات السابقة أظهرت أن الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والملفوف وكرنب بروكسل، لها علاقة أقوى بخفض مخاطر أمراض القلب مقارنة بالخضراوات الأخرى. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هذه الخضراوات تستهلك عالميا، فإن الخضراوات الصليبية تشكل عادة جزءًا صغيرا من إجمالي الاستهلاك. وأشارت د. لورين بليكينهورست، الباحثة الرائدة في جامعة إديث كوان وزميلة مؤسسة القلب الأسترالية، إلى أن أقل من 1 من كل 15 بالغا أستراليا، يستوفي حاليا التوصيات المتعلقة بتناول الخضراوات، وأن هذا الرقم استمر في التراجع على مر السنين. وقالت: "إن الخضروات الصليبية هي المجموعة الأقل استهلاكا من بين الخضراوات. إذا تمكن الناس من زيادة تناولهم لهذه المجموعة من الخضراوات، فسيحصلون على فوائد أكبر، من حيث خفض ضغط الدم والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل".
تجربة على البشر
تم إجراء الدراسة على مدار 6 أسابيع، حيث أكمل المشاركون فترتين غذائيتين امتدت كل منهما لأسبوعين، ويفصل بينهما أسبوعان اتبعوا خلالهما نظامهم الغذائي المعتاد.
أثناء إحدى فترات التدخل، تناول المشاركون 4 حصص (الحصة تعادل كوبا نيئا من الخضراوات النيئة أو نصف كوب مطبوخ)، من الخضراوات الصليبية يوميا على شكل حساء مع الغداء والعشاء، في حين تناولوا في فترة التدخل الأخرى، حساء الخضراوات الجذرية وخضراوات القرع. وتم قياس ضغط الدم للمشاركين بشكل مستمر لمدة 24 ساعة قبل وبعد فترتي التدخل، وأظهرت النتائج فرقا بمقدار 2.5 ملم زئبقي في انخفاض ضغط الدم لصالح تناول الخضراوات الصليبية، مقارنة بالخضراوات الجذرية وخضراوات القرع.
ظل النظام الغذائي وأسلوب الحياة للمشاركين ثابتا طوال فترة الدراسة، مما يشير إلى أن الانخفاض في ضغط الدم لم يتأثر بهذه العوامل.
يمكن لهذا الانخفاض في ضغط الدم أن يترجم إلى انخفاض بنسبة تقارب 5 % في خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
ورحبت مؤسسة القلب الأسترالية بنتائج البحث، حيث قالت مديرة برنامج الصحة القلبية، كيم لانج: "إن النتائج مثيرة للاهتمام". وأضافت، "تشجع مؤسسة القلب الناس على تناول مجموعة متنوعة من الخضراوات يوميا كجزء من نظام غذائي صحي للقلب. يمكنك تجربة إضافة الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي أو الكرنب، إلى وجباتك".

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