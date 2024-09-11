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همة السعوديين صلابة جبل طويق وعزيمة لا تلين

9/11/2024 11:55:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة مرموقة على الساحة الدولية، وذلك بفضل ثقلها السياسي والاقتصادي ودورها الريادي في العالم الإسلامي. من الناحية السياسية، تعد المملكة قوة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، ولها دور محوري في حل النزاعات الإقليمية وتعزيز الاستقرار. كما أنها عضو فاعل في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، مما يعزز من حضورها وتأثيرها على الصعيد العالمي . المملكة ، بكل ما تحمله من ثروات طبيعية هائلة، تعد بحق إحدى أهم الدول في العالم. ولكن، إذا أردنا الحديث عن الثروة الحقيقية لها، فلا شك أن الشعب السعودي هو المورد الأهم والأثمن الذي يقود البلاد نحو المستقبل المشرق .إن الشعب السعودي، بكافة فئاته وشرائحه، يتمتع بمجموعة من الصفات والخصال التي تجعل منه قوة دافعة لعجلة النهضة والتطور والازدهار في المملكة. أولاً، يتميز السعوديون بالولاء والانتماء لوطنهم، فهم فخورون بانتمائهم لهذه البلاد المباركة وحريصون على المحافظة على هويتهم الوطنية والإسلامية، ويفخرون بتراثهم وتاريخهم العريق.
الشعب السعودي يتمتع أيضاً بوعي ثقافي وتعليمي عميق، إذ بات التعليم أحد أهم الركائز لبناء مستقبل زاهر. هذا الوعي قد انعكس على تطور المجتمع السعودي في العقود الأخيرة، خاصة في المجالات العلمية والتكنولوجية الحديثة، مما جعل الابتكار والريادة أهدافاً رئيسية يسعى إليها الشباب. وهذا يتماشى مع ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي عن العلم: "العلم يرفع بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والشرف " .
اليوم، يتطلع السعوديون إلى التفوق في مختلف المجالات بفضل الدعم الكبير الذي توفره الدولة. كما شهدت السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في دور المرأة السعودية، حيث أصبحت شريكاً رئيسياً في التنمية الوطنية. زادت نسبة مشاركتها في سوق العمل والتعليم العالي، مما يعكس رؤية القيادة السعودية في تعزيز دور المرأة وإتاحة الفرص المتساوية للجميع. علاوة على ذلك، يتسم السعوديون بهمم كالجبال والطموح والتطلع إلى المستقبل كما ذكر سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان " همة السعوديين مثل جبل طويق ولن تنكسر" وكما ذكر أيضا " الشباب هم الطاقة الحقيقية والقوة الحقيقية لتحقيق هذه الرؤية، وأهم ميزة لدينا هي أن شبابنا واعٍ ومثقف ومبدع ولديه قيم عالية"، فالسعوديون يؤمنون بأن بلادهم قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي في مختلف المجالات. يتمتع الشعب السعودي أيضا بالقيم الأخلاقية والاجتماعية التي تعزز من ترابطه ووحدته. فالتمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة يساهم في تعزيز الهوية الوطنية وتماسك المجتمع. كما أن روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع السعودي تجعل منهم قوة متماسكة قادرة على مواجهة التحديات والمساهمة في التنمية الشاملة .يلعب الشعب السعودي أيضًا دورًا حيويًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. من خلال مشاركتهم الفعّالة في مختلف القطاعات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك من خلال تشجيع الابتكار والمبادرات الريادية في القطاعات الحيوية كالصناعة والتكنولوجي اوالسياحة، يثبت السعوديون يومًا بعد يوم أنهم قادرون على قيادة التغيير والمساهمة في بناء مستقبل مستدام.
في الختام، إن الشعب السعودي بقيمه الأصيلة وطموحاته الكبيرة هو الكنز الحقيقي للمملكة. بفضل قيمه وثقافته ورؤيته المستقبلية، يساهم السعوديون في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية.
إن الاستثمار في الشعب هو الاستثمارات الأكثر نجاحًا واستدامة، حيث إن القوة البشرية هي المحرك الأساسي لأي تقدم حضاري وتنموي. المملكة العربية السعودية، بقيادة حكومتها الرشيدة وشعبها الواعي والمثابر، قادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة. ومع استمرار الاستثمار في تنمية الموارد البشرية، ستظل المملكة غنية بأثمن كنوزها - شعبها الوفي والمعطاء .

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