370 مرشد رحلات هايكنج في المملكة

(MENAFN
- Al Watan)
كشف مدير شؤون الهايكنج في الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج فارس حجار أن إجمالي أعداد المرشدين المرخصين لمزاولة الإرشاد في رحلات هايكنج في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بلغ نحو 370 مرشدًا، بينهم 150 مرشدة، يعملون مع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية، ويتقاضون أجورًا مالية تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 3 آلاف ريال، مقابل عملهم في المسار ((الرحلة)) الواحد، ومن بين أعمال مرشد الهايكنج: مسح المسار، والتأكد من المخاطر وسلامة وأمان المسار، قدرة ومناسبة المسار مع أعمار المرافقين في الرحلة، الحرص على الخروج برحلة خلوية ماتعة، وتوفر تجربة خالية من المخاطر وآمنة.
غير تنافسية ((مجتمعية))
أبان حجار أن ((الهايكنج)) رياضة غير تنافسية ((مجتمعية))، والجميع يستطيع ممارستها في المناطق ((الخلوية))، وهي المشي في المناطق الطبيعية خارج النطاق العمراني ((البحر أو الرمل أو الجبال))، وتنقسم إلى 3 فئات، وهي: المشي لمسافة في مرة واحدة، أو تقسم مسافة المشي لعدة أجزاء دون المبيت، أو المشي مع تجزئة المسافة مع المبيت ((التخييم)).
تجربة المشي في المسار
قال: تتفاوت أجور الرحلة الواحدة، تبعًا لصعوبتها، ويؤدي المرشد واجباته، وتلبية رغبات المرافقين في الرحلة من سهولة في المسار، وتوفير الأغذية والخدمات، بين كل نقطة وأخرى ((كل 500 متر))، وتأمين نقاط الراحة والإخلاء، توفير المعدات كاملة، والإسعافات الخلوية، وتوفير المظلات في الأيام المشمسة والأمطار، وارتداء الأكياس البلاستيكية في الأمطار، بشكل عام ((راحة)) المرافقين، وفي الرحلة الواحدة 10 مرافقين كحد أقصى، ويجب عليهم تجربة المشي في المسار قبل الرحلة، ومسح المسار 3 مرات قبل 3 أيام من الرحلة، وفي حالة المخالفة لتلك الواجبات، يحق لمنظم الرحلات تقديم شكوى على المرشد، وتطبيق الغرامة المالية في حقه، تصل قيمة المخالفة إلى 10 آلاف ريال، مضيفًا أن ممارسة المشي في النطاق العمراني، يتبع لاتحاد الرياضة للجميع، والجري في المناطق الخلوية، يتبع لاتحاد العاب القوى ((اختراق الضاحية، الماراثون)).
متطلبات رخصة إرشاد رحلات الهايكنج:
حضور دورة بعنوان: ((لا تترك أثرًا))، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ التي تهتم بالحياة الخلوية بشكل عام وآدابها وأخلاقياتها، ورفع مستوى الرفاهية في الرحلة الخلوية.
حضور دورة مهارات الهايكنج المتقدمة، لمدة 6 أيام، منها يومان للمبيت الخلوي.
خوض تجربة المشي لمسافة 50 كلم بواقع 10 كلم في اليوم الواحد أو في الأسبوع، في مدة أقصاها شهران، برفقة مرشد هايكنج.
يقدم المرشد مشهدا لك موثقا بالصور والشواهد، وذلك بواقع 5 مرات مع 5 مرشدين مختلفين.
حضور دورة في الإسعافات الخلوية.
أداء اختبار مهارات الهايكنج المتقدمة، مدته يومان، فيها مبيت.
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