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370 مرشد رحلات هايكنج في المملكة

9/11/2024 11:55:55 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مدير شؤون الهايكنج في الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج فارس حجار أن إجمالي أعداد المرشدين المرخصين لمزاولة الإرشاد في رحلات هايكنج في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بلغ نحو 370 مرشدًا، بينهم 150 مرشدة، يعملون مع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية، ويتقاضون أجورًا مالية تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 3 آلاف ريال، مقابل عملهم في المسار ((الرحلة)) الواحد، ومن بين أعمال مرشد الهايكنج: مسح المسار، والتأكد من المخاطر وسلامة وأمان المسار، قدرة ومناسبة المسار مع أعمار المرافقين في الرحلة، الحرص على الخروج برحلة خلوية ماتعة، وتوفر تجربة خالية من المخاطر وآمنة.
غير تنافسية ((مجتمعية))
أبان حجار أن ((الهايكنج)) رياضة غير تنافسية ((مجتمعية))، والجميع يستطيع ممارستها في المناطق ((الخلوية))، وهي المشي في المناطق الطبيعية خارج النطاق العمراني ((البحر أو الرمل أو الجبال))، وتنقسم إلى 3 فئات، وهي: المشي لمسافة في مرة واحدة، أو تقسم مسافة المشي لعدة أجزاء دون المبيت، أو المشي مع تجزئة المسافة مع المبيت ((التخييم)).
تجربة المشي في المسار
قال: تتفاوت أجور الرحلة الواحدة، تبعًا لصعوبتها، ويؤدي المرشد واجباته، وتلبية رغبات المرافقين في الرحلة من سهولة في المسار، وتوفير الأغذية والخدمات، بين كل نقطة وأخرى ((كل 500 متر))، وتأمين نقاط الراحة والإخلاء، توفير المعدات كاملة، والإسعافات الخلوية، وتوفير المظلات في الأيام المشمسة والأمطار، وارتداء الأكياس البلاستيكية في الأمطار، بشكل عام ((راحة)) المرافقين، وفي الرحلة الواحدة 10 مرافقين كحد أقصى، ويجب عليهم تجربة المشي في المسار قبل الرحلة، ومسح المسار 3 مرات قبل 3 أيام من الرحلة، وفي حالة المخالفة لتلك الواجبات، يحق لمنظم الرحلات تقديم شكوى على المرشد، وتطبيق الغرامة المالية في حقه، تصل قيمة المخالفة إلى 10 آلاف ريال، مضيفًا أن ممارسة المشي في النطاق العمراني، يتبع لاتحاد الرياضة للجميع، والجري في المناطق الخلوية، يتبع لاتحاد العاب القوى ((اختراق الضاحية، الماراثون)).
متطلبات رخصة إرشاد رحلات الهايكنج:
حضور دورة بعنوان: ((لا تترك أثرًا))، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ التي تهتم بالحياة الخلوية بشكل عام وآدابها وأخلاقياتها، ورفع مستوى الرفاهية في الرحلة الخلوية.
حضور دورة مهارات الهايكنج المتقدمة، لمدة 6 أيام، منها يومان للمبيت الخلوي.
خوض تجربة المشي لمسافة 50 كلم بواقع 10 كلم في اليوم الواحد أو في الأسبوع، في مدة أقصاها شهران، برفقة مرشد هايكنج.
يقدم المرشد مشهدا لك موثقا بالصور والشواهد، وذلك بواقع 5 مرات مع 5 مرشدين مختلفين.
حضور دورة في الإسعافات الخلوية.
أداء اختبار مهارات الهايكنج المتقدمة، مدته يومان، فيها مبيت.

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