الدولار ينخفض إلى 48.43 جنيه فى تعاملات اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض أعلى سعر للدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى البنوك المصرية إلى 48.43 جنيه للبيع لدى“ميدبنك”، فى تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل 48.45 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

وسجل ثانى أعلى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، نحو 48.34 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع، لدى عدد من البنوك من بينهم مصرف أبوظبى الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى، وبنك قناة السويس.

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وسجل ثالث أعلى سعر للدولار 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع لدى عدد من البنوك من بينهم بنك مصر، والبنك العربى الأفريقى، والبنك الأهلى المصرى.

فيما سجل أدنى سعر للدولار 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع لدى بنك SAIB، وبنك كريدى أجريكول.