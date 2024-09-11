الدولار ينخفض إلى 48.43 جنيه فى تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض أعلى سعر للدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى البنوك المصرية إلى 48.43 جنيه للبيع لدى“ميدبنك”، فى تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل 48.45 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.
وسجل ثانى أعلى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، نحو 48.34 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع، لدى عدد من البنوك من بينهم مصرف أبوظبى الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى، وبنك قناة السويس.
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وسجل ثالث أعلى سعر للدولار 48.31 جنيه للشراء و48.41 جنيه للبيع لدى عدد من البنوك من بينهم بنك مصر، والبنك العربى الأفريقى، والبنك الأهلى المصرى.
فيما سجل أدنى سعر للدولار 48.29 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع لدى بنك SAIB، وبنك كريدى أجريكول.
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