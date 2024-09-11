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اتحاد شركات التأمين: برلين عاصمة لصوص السيارات

9/11/2024 7:29:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع عدد سرقات السيارات في ألمانيا بنسبة 20 % العام الماضي، وكان أكثرها في العاصمة برلين، بحسب بيانات الاتحاد الألماني لشركات التأمين. ووفقاً للبيانات، تمت سرقة 14 ألفاً و585 مركبة ذات تأمين شامل على مستوى ألمانيا العام الماضي. وذكر الاتحاد في بيان أن ((إجمالي الأضرار الاقتصادية التي سببها لصوص السيارات ارتفع إلى أكثر من 310 ملايين يورو)).

وعند المقارنة بين الولايات الألمانية والمدن الكبرى في ألمانيا، حلت برلين في المرتبة الأولى فيما يتعلق بعدد سرقات السيارات. وقال يورج أسموسن، المدير التنفيذي للاتحاد، بحسب البيان: ((برلين عاصمة لصوص السيارات وستظل كذلك.

من الناحية الحسابية البحتة، تختفي هنا سيارة كل ساعتين... تقريباً ثلث حالات سرقة السيارات على مستوى ألمانيا تحدث حالياً في برلين)). ووفقاً للبيانات، سرقت 4266 سيارة ذات تأمين شامل في العاصمة الألمانية، بزيادة بنسبة نحو 46 % عن العام السابق. وللمقارنة: سرقت 853 سيارة في ولاية هامبورج، و2915 في شمال الراين-ويستفاليا، و181 في مكلنبورج - فوربومرن، و596 في بافاريا و574 في بادن - فورتمبرج جنوب ألمانيا.

وبحسب الاتحاد، فإن تكاليف التعويضات التأمينية ارتفعت أيضاً. وقال أسموسن: ((في المتوسط، دفعت شركات التأمين ما يقرب من 21 ألفاً و400 يورو عن كل سرقة، أي حوالي 6 % أكثر مما كان عليه الحال في العام السابق)). ووفقاً للبيانات، فإن سيارات الدفع الرباعي باهظة الثمن لا تزال في بؤرة استهداف اللصوص.

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