في جولة مع ((أخبار الخليج))((التنمية الاجتماعية)) تستعرض مستجدات تطبيق نظام ((مواعيد)) في المراكز الاجتماعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: مروة أحمد
تصوير: محمود بابا
سعيًا لتقديم كافّة التسهيلات لمراجعي المراكز الاجتماعية وارتقاءً بالخدمات الحكومية الرقمية، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بجولة تفقدية للاطلاع على نظام سيـر «مواعيد» الذي تم تدشينه مؤخرًا في عدد من المراكز الاجتماعية في مختلف محافظات البحرين، قامت الوزارة بزيارة مركز المحرق الاجتماعي ومدينة حمد الاجتماعي صبـاح الثلاثاء الماضي للاطلاع على آخر مستجدات تطبيق النظام في المركزين، وترأست الجولة سحر المناعي وكيل الوزارة إلى جانب عدد من المسؤولين والعاملين بالتنمية وبالمراكز.
وخلال الجولة قالت سحـر المناعي لـ«أخبار الخليج» إن التنمية الاجتماعية تحرص بشكل دائم على خدمة العملاء المتقدمين للخدمات الاجتماعية على أعلى درجات الكفاءة والجودة، ومن هذا المنطلق تم تشكيل فريق متخصص في الوزارة للعمل على تحقيق أهداف تضمن توفير سهولة للمراجع أثناء تقديم الخدمة لتوفير الوقت والجهد، لذلك تم تدشين نظام «مواعيد» الوطني خلال الأسبوع الماضي الذي يستهدف المراكز الاجتماعية ومراجعيها المُتاح باللغتين العربية والإنجليزية.
وأكدت المناعي أن التنمية الاجتماعية قامت بمراعاة الظروف الاجتماعية لذوي الإعاقة والمسنين والاحتياجات الخاصة من خلال تخصيص الأولوية لهم في تحديد المواعيد الأنسب لهم في هذه المراكز الاجتماعية.
وقال أحمد القطان رئيس قسم الخدمات الاجتماعية إن التنمية الاجتماعية اتخذت حزمة من الإجراءات التطويرية بشـأن خدمات المراكز الاجتماعية والتنموية وخدمة العملاء من أبرزها كان تدشين نظام «مواعيد» الذي جاء بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ويعمل هذا النظام على تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الكفاءة الإدارية، بالإضافة إلى تقليل أوقات الانتظار ما يمنح اريحية أكبر للمراجعين والإداريين.
من جانبه، أوضح أحمد القانع رئيس مجموعة الشبكات والدعم الفني أن هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية قد قامت في وقت سابق بالتنسيق مع الجهات الحكومية من أجل اختيار الخدمات المراد إدراجها في نظام «مواعيد» الوطني وذلك سعيًا إلى تقليل الطوابير وتقليص ساعات الانتظار ورفع جودة الخدمات للارتقاء بالعمل الحكومي.
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