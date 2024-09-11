في جولة مع ((أخبار الخليج))((التنمية الاجتماعية)) تستعرض مستجدات تطبيق نظام ((مواعيد)) في المراكز الاجتماعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا





سعيًا‭ ‬لتقديم‭ ‬كافّة‭ ‬التسهيلات‭ ‬لمراجعي‭ ‬المراكز‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وارتقاءً‭ ‬بالخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬الرقمية،‭ ‬قامت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بجولة‭ ‬تفقدية‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬سيـر‭ ‬‮«‬مواعيد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تدشينه‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬البحرين،‭ ‬قامت‭ ‬الوزارة‭ ‬بزيارة‭ ‬مركز‭ ‬المحرق‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومدينة‭ ‬حمد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬صبـاح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬تطبيق‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬المركزين،‭ ‬وترأست‭ ‬الجولة‭ ‬سحر‭ ‬المناعي‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والعاملين‭ ‬بالتنمية‭ ‬وبالمراكز‭.‬

وخلال‭ ‬الجولة‭ ‬قالت‭ ‬سحـر‭ ‬المناعي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تحرص‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬المتقدمين‭ ‬للخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والجودة،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬تضمن‭ ‬توفير‭ ‬سهولة‭ ‬للمراجع‭ ‬أثناء‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬لتوفير‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد،‭ ‬لذلك‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬مواعيد‮»‬‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬المراكز‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ومراجعيها‭ ‬المُتاح‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭.‬

وأكدت‭ ‬المناعي‭ ‬أن‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬قامت‭ ‬بمراعاة‭ ‬الظروف‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬والمسنين‭ ‬والاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخصيص‭ ‬الأولوية‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬المواعيد‭ ‬الأنسب‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬القطان‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إن‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬اتخذت‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التطويرية‭ ‬بشـأن‭ ‬خدمات‭ ‬المراكز‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتنموية‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬كان‭ ‬تدشين‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬مواعيد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ويعمل‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬الإدارية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬أوقات‭ ‬الانتظار‭ ‬ما‭ ‬يمنح‭ ‬اريحية‭ ‬أكبر‭ ‬للمراجعين‭ ‬والإداريين‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬أحمد‭ ‬القانع‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الشبكات‭ ‬والدعم‭ ‬الفني‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬قد‭ ‬قامت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اختيار‭ ‬الخدمات‭ ‬المراد‭ ‬إدراجها‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬مواعيد‮»‬‭ ‬الوطني‭ ‬وذلك‭ ‬سعيًا‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬الطوابير‭ ‬وتقليص‭ ‬ساعات‭ ‬الانتظار‭ ‬ورفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الحكومي‭. ‬

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