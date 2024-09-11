وزير الخارجية يستقبل المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين

وجرى خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬ورفد‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين ومنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وأجهزتها‭ ‬المتعددة‭ ‬ووكالاتها‭ ‬المختلفة‭ ‬لما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف والتطلعات‭ ‬المُتبادلة،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تدارس‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬محل‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.