وزير الخارجية يستقبل المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل
الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمقر الوزارة أمس، السيد خالد عبدالسلام المقود، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين.
وجرى
خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز ورفد أطر التعاون والتنسيق الثنائي المشترك بين مملكة البحرين
ومنظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المتعددة ووكالاتها المختلفة لما من شأنه تحقيق الأهداف
والتطلعات المُتبادلة، هذا إلى جانب تدارس عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
حضر
اللقاء، السفير فاطمة عبدالله الظاعن، مدير عام التعاون الدولي بوزارة الخارجية.
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