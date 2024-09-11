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وزير الخارجية يستقبل المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين

9/11/2024 7:24:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‮
‬‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة‭ ‬أمس،‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬المقود،‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬لأنشطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وجرى
خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬ورفد‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين
ومنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وأجهزتها‭ ‬المتعددة‭ ‬ووكالاتها‭ ‬المختلفة‭ ‬لما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف
والتطلعات‭ ‬المُتبادلة،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تدارس‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬محل‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

حضر
اللقاء،‭ ‬السفير‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالله‭ ‬الظاعن،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

كلمات دالة

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